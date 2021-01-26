Принудительной вакцинации не будет - спикер Сената

Спикер Сената высказался о массовой вакцинации, сообщает zakon.kz.

Маулен Ашимбаев на своей странице в Facebook прокомментировал предстоящую массовую вакцинацию казахстанцев. Он отметил, что Президент страны уделил этому вопросу большое внимание в своем выступлении на расширенном заседании Правительства, так как эта тема сейчас активно обсуждается в обществе.

При принятии Кодекса о здоровье сенаторами была внесена поправка о возможности отказа от лечения и проведения других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок. Поэтому, вопреки мнениям, нередко распространяемым в сетях, вакцинация в Казахстане не может быть принудительной. председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев

При этом он отметил, что в конечном счете только такой способ борьбы с коронавирусом может остановить пандемию.

Нужно понимать, что только такой способ может в конечном счёте остановить пандемию. Вакцины не раз спасали человечество в разные периоды истории. И сегодня мы стоим перед выбором - сохранять карантинные ограничения на неопределённый период или с помощью массовой вакцинации постепенно приобретать коллективный иммунитет и постепенно возвращаться к привычному образу жизни. То есть вакцинация - мера не принудительная, но крайне важная с точки зрения здоровья нации. председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что госаппарату и общественным институтам предстоит провести большую разъяснительную работу в этом направлении.

Он также остановился на других задачах, которые поставил Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства. Спикер Сената отметил, что депутатский корпус будет разрабатывать и принимать законы, которые нужны для президентских реформ.

В предстоящий период Сенат Парламента совместно с Мажилисом будет обеспечивать принятие всех необходимых законов для реализации инициатив и поручений Главы государства, - резюмировал Маулен Ашимбаев.