#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Право

Сенат вернул с поправками Водный кодекс в Мажилис

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 14:14 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сенаторы 20 марта 2025 года на пленарном заседании предложили поправки в Водный кодекс и вернули документ с сопутствующим законопроектом в Мажилис, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутаты концептуально поддержали документ. При этом была предложена новая редакция отдельных статей закона.

В частности, уточнены нормы о плате за пользование водными ресурсами, чтобы избежать налогообложения, не предусмотренного Налоговым кодексом. Также скорректирована компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и ЖКХ в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Водный кодекс, помимо госконтроля и надзора в области охраны и использования водного фонда, предусматривает регулирование подземных водных ресурсов. В связи с воссозданием Национальной гидрогеологической службы уполномоченному органу переданы полномочия по мониторингу и поисково-оценочным работам по подземным водам.

Сельхозтоваропроизводители смогут накапливать и в дальнейшем использовать талые воды для орошения в объеме до двух миллионов кубических метров без получения разрешения на специальное водопользование.

Ранее сообщалось, что новый Водный кодекс изменит пляжный отдых в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Закон об аквакультуре: рыба ищет, где глубже, а человек – где рыба
Право
22:53, 20 марта 2025
Закон об аквакультуре: рыба ищет, где глубже, а человек – где рыба
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Право
16:33, 20 марта 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Накопления жильцов в КСК на капитальный ремонт: что их ждет в связи с реформой ЖКХ
Право
15:13, 20 марта 2025
Накопления жильцов в КСК на капитальный ремонт: что их ждет в связи с реформой ЖКХ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: