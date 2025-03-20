Сенат вернул с поправками Водный кодекс в Мажилис

Сенаторы 20 марта 2025 года на пленарном заседании предложили поправки в Водный кодекс и вернули документ с сопутствующим законопроектом в Мажилис, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутаты концептуально поддержали документ. При этом была предложена новая редакция отдельных статей закона.

В частности, уточнены нормы о плате за пользование водными ресурсами, чтобы избежать налогообложения, не предусмотренного Налоговым кодексом. Также скорректирована компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и ЖКХ в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Водный кодекс, помимо госконтроля и надзора в области охраны и использования водного фонда, предусматривает регулирование подземных водных ресурсов. В связи с воссозданием Национальной гидрогеологической службы уполномоченному органу переданы полномочия по мониторингу и поисково-оценочным работам по подземным водам.

Сельхозтоваропроизводители смогут накапливать и в дальнейшем использовать талые воды для орошения в объеме до двух миллионов кубических метров без получения разрешения на специальное водопользование.

Ранее сообщалось, что новый Водный кодекс изменит пляжный отдых в Казахстане.