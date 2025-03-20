Сенат вернул с поправками Водный кодекс в Мажилис
Депутаты концептуально поддержали документ. При этом была предложена новая редакция отдельных статей закона.
В частности, уточнены нормы о плате за пользование водными ресурсами, чтобы избежать налогообложения, не предусмотренного Налоговым кодексом. Также скорректирована компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и ЖКХ в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.
Водный кодекс, помимо госконтроля и надзора в области охраны и использования водного фонда, предусматривает регулирование подземных водных ресурсов. В связи с воссозданием Национальной гидрогеологической службы уполномоченному органу переданы полномочия по мониторингу и поисково-оценочным работам по подземным водам.
Сельхозтоваропроизводители смогут накапливать и в дальнейшем использовать талые воды для орошения в объеме до двух миллионов кубических метров без получения разрешения на специальное водопользование.
Ранее сообщалось, что новый Водный кодекс изменит пляжный отдых в Казахстане.