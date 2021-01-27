Страх заразится – казахстанцы отказываются от домашних питомцев

Казахстанцы стали все чаще отказываться от домашних питомцев из-за нелепого страха заразиться коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Ветеринары категорически опровергают такую возможность, передает Astana TV.

С началом пандемии приюты в и центры отлова бродячих животных переполнены. Поводом послужили информационные вбросы о том, что четвероногие распространяют COVID-19.

Люди пишут нам о том, что хотят избавиться от кошки, потому что боиятся. Хотя, когда началась пандемия, так и писали: "У нас кошка, мы боимся, заберите". Нам приходилось очень долго проводить длительные разъяснительные беседы, мы писали посты. Но все равно очень многие кошки оказались на улице, даже породистые. учредитель ОФ "Котопес" Марина Лежнева

Оказалось, коронавирус у кошек начали выявлять еще в 2007 году. Болеют инфекцией хвостатые и сейчас, но передать его человеку просто невозможно, уверяют ветеринары.

Есть, например, чума собак, люди же не болеют чумой собак, у них своя чума, которая в средневековье была. То же самое и с коронавирусом кошек, он у них есть да, он проявляется в виде в основном вирусного перитонита, сосудистых нарушений. Но он никакого отношения к коронавирусу человека не имеет. главный врач центра ветеринарной медицины Анна Аметова

Животные не опасны, запускали флешмобы с тегом "Я не опасен", где люди размещали своих питомцев. Животных просто перестали брать. Брать из-за страха того, что оно может быть заразным для них. президент ОФ "Kare-Забота" Юлия Коваленко

Тем не менее, казахстанцы продолжают сдавать своих кошек и собак в приюты или просто выбрасывать на улицу. К слову, заботливые хозяева могут привить своих питомцев. По словам специалистов, вакцина от коронавируса для животных давно существует.