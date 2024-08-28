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В Шымкенте разгорелся скандал из-за жестокого обращения с собакой в центре отлова

Бродячие животные, бездомные животные, бродячий собаки, бездомные собаки, бродячие псы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 23:17 Фото: pixabay
В Шымкенте разгорелся скандал вокруг центра отлова бродячих животных после обвинений в жестоком обращении с собакой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", по словам волонтеров, сотрудник центра избивал собак железным прутом. Инцидент произошел, когда волонтеры прибыли в центр, чтобы передать корм животным, и стали свидетелями насилия. Они вызвали полицию, и после общественного резонанса сотрудника центра уволили.

"Вчера наш волонтер приехала сюда. Дверь ей не открывали. Она не могла доораться. Она привезла кашу для малышей. Двери ей не открывали, ворота, и она из-за ворот запечатлела эти кадры. Не могли их расцепить, поволокли волоком. Волокли волоком до той двери. Собака одна уперлась. И вот этим железным штырем ее избивали по позвоночнику. Это снял волонтер наш", – рассказала волонтер Татьяна Гладкова. 

В службе отлова заявили, что сотрудник действовал в целях самозащиты, так как собака якобы укусила его за ноги. Начальник отдела ветеринарии управления сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкента Ерлан Абденов отметил, что работник был освобожден от должности, но подчеркнул, что тот не намеревался причинить вред и всегда добросовестно ухаживал за животными.

"Он испугался и ударил пса пластмассовым шлангом. Его уже освободили от должности. Но мы считаем, что санитар сделал это не специально", – рассказал он. 

Ранее сообщалось о другом случае. В соцсетях распространялось видео издевательства над собакой – ее тащили, привязав к машине. Полиция отреагировала на инцидент, оказалось, что это происходило в Алматинской области.

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