Оправданный экс-вице-министр Шкарупа не собирается возвращаться на госслужбу

Бывший вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа в здании суда после оправдательного приговора отметил, что ждал справедливого приговора, сообщает zakon.kz.

Оправданный Шкарупа в интервью @patriotkaragandy сказал, что верил в объективность судьи Жанат Егембердиевой. Он надеется, что этот приговор будет оставлен в законной силе.

Мы ждали справедливого приговора. Мы его получили. Надеемся, что этот приговор будет оставлен в законной силе, и на него не будут поданы никакие апелляционные жалобы в силу того, что в судебных заседаниях стороной защиты представлены неопровержимые доказательства невиновности, надуманности уголовного преследования. И этим доказательствам была дана соответствующая оценка судом, - сказал Анатолий Шкарупа.

Также он добавил, что без доказательств не может комментировать произошедшее - был ли это заказ.

Пока Шкарупа не знает, будет ли подавать иск на реабилитацию, восстановление своих чести и достоинства.

Я не готов пока еще ответить на этот вопрос. К этому нужно созреть. Почти два с половиной года мои мысли, мои чувства, мои эмоции были заняты только этим уголовным процессом. Поэтому, когда я приду в себя, я определюсь с этим вопросом, - добавил экс-вице-министр.

Оправданный отметил, что возвращаться на госслужбу не собирается.

26 января в Караганде судья Казыбекбийского районного суда Жанат Егембердиева вынесла оправдательный приговор в отношении экс-чиновника. Его и еще двоих бизнесменов обвиняли в хищении и растрате бюджетных средств в размере 215 миллионов тенге.