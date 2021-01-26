Экс вице-министра энергетики Шкарупу оправдали - адвокат

Бывшему вице-министру энергетики Казахстана Анатолию Шкарупе вынесли оправдательный приговор. Об этом zakon.kz сообщил адвокат Шкарупы Нурлан Бейсекеев.

Оправдательный (приговор)... ...Еще оглашают, - сказал он.

Ранее на прениях гособвинение запросило для него 10 лет лишения свободы для Шкарупы. Суд признал его невиновным по вменяемой ст. 189 ч. п.2 УК РК - Присвоение и растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере".

Другим подсудимым - экс-председателю правления "Фонд развития ЖКХ" Кайсару Байдалы и директору ТОО "ENERCO" Ерлану Набиеву прокурор запросил по восемь лет.

Вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу арестовали 18 ноября 2018 года. Его и еще двоих подозревали в хищении бюджетных средств, выделенных АО "Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства" на приобретение и установку приборов учета тепла в Сарани Карагандинской области.

7 ноября 2018 года на заседании Совета безопасности в Акорде генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров заявил, что не так давно назначенный на пост вице-министра энергетики Анатолий Шкарупа имеет отношение к хищению 215 млн тенге.