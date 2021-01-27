90-летний актер стал отцом в 6-й раз

Известный российский актер Иван Краско в 6-й раз стал папой. И это несмотря на солидный возраст, передает zakon.kz.

Матерью ребенка стала очередная возлюбленная Краско Юлия Кичемасова. Краско закрутил с ней роман, когда еще был женат, несколько лет назад. После рождения дочки Даши Иван Краско намерен зарегистрировать брак с Юлией. Это будет его 5-я жена.

Ответ на вопрос, как в таком возрасте стать папой, прост. В эфире программы Первого канала "На самом деле" Кичемасова рассказывала, что ребенок родился с помощью ЭКО, использован биологический материал актера, который он заморозил в период отношений со своей третьей женой Натальей Вяль.