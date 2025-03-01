Илон Маск стал отцом в 14-й раз

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск снова стал отцом. Уже в 14-й раз. 39-летняя топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис родила предпринимателю сына по имени Селдон Ликург, сообщает Zakon.kz.

Об этом известила сама Зилис на своей странице в соцсети X 28 февраля 2025 года.

"Обсудила это с Илоном, и в свете дня рождения прекрасной Аркадии мы подумали, что стоит также просто прямо рассказать о нашем чудесном и невероятном сыне Селдоне Ликурге", – уточнила она.

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️ — Shivon Zilis (@shivon) February 28, 2025

Сам Маск отреагировал на публикацию смайликом в виде сердечка.

Elon Musk welcomes 4th child with Shivon Zilis, son named Seldon Lycurgus https://t.co/yhqMXJp4fE pic.twitter.com/yueQQZVa60 — Page Six (@PageSix) March 1, 2025

Из информации различных СМИ известно, что это четвертый ребенок Маска и Зилис и, вероятно, 14-й ребенок Маска в целом.

Также сообщается, что Зилис познакомилась с Маском, когда начала работать в OpenAI. Изначально ее отношения с бизнесменом не были романтическими. В августе 2021 года у Зилис и Маска родились близнецы Азур и Страйдер. В то время основатель Tesla состоял в отношениях певицей Граймс (настоящее имя Клэр Буше).

В начале 2024 года Зилис родила от Маска еще одного ребенка, пол и имя которого пока не раскрывались. В январе 2025 года она впервые вышла в свет с миллиардером, посетив инаугурацию Дональда Трампа. До этого на мероприятиях подобного уровня пара не появлялась.

Еще интересным фактом является то, что не так давно, 15 февраля 2025 года, 26-летняя американская консервативная активистка и писательница Эшли Сент-Клер заявила о том, что Илон Маск стал отцом в 13-й раз.