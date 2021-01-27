Что изменится в пенсионной системе, рассказали в Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о том, какие изменения ожидаются в пенсионной системе Казахстана, передает zakon.kz.

Ранее на совместном заседании палат Парламента Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачи перед новым составом Мажилиса. В их числе Концепция дальнейшего развития пенсионной системы. Речь идет о концепции, утвержденной Указом Первого Президента Нурсултана Назарбаева в июне 2014 года.

Согласно второму этапу концепции (2020-2030 годы), будет совершен переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии с 2030 года. Она позволит оптимизировать механизм предоставления государственной гарантии.

В пресс-службе Минтруда отметили, что сейчас проводится работа по определению механизма перехода, который должен предусматривать:

- увеличение минимального размера пенсии с 54% до 70% от прожиточного минимума;

- уменьшение минимального стажа участия с 10 до пяти лет;

- отмену максимального ограничения размера пенсии, который составляет один промежуточный минимум при стаже 33 года и выше на сегодняшний день.

В 2017 году Тамара Дуйсенова, занимавшая должность министра труда и социальной защиты населения, заявила о новшестве - внесении работодателем 5% от заработной платы своего работника. Будет введен дополнительный компонент, формируемый за счет этих взносов. К слову, эти взносы будут вводиться поэтапно - с 1% от заработной платы в 2023 году до 5% к 2029. Эти взносы дадут право работнику после выхода на пенсию получать дополнительные выплаты с ежегодной индексацией.

В Министерстве труда подчеркнули, что речь не идет о новой концепции, а о внесении изменений и дополнений. По ожиданиям ведомства, предложения по внесению изменений будут на рассмотрении правительства в мае 2021 года.