Вызвавший бурю в Казнете законопроект о бытовом насилии отозвали

Законопроект "О противодействии семейно-бытовому насилию", вызвавший бурные обсуждения в казахстанском обществе, отозвали депутаты. Об этом zakon.kz сообщила председатель Комитета по социально-культурному развитию Джамиля Нурманбетова.

По ее словам, законопроект был отозван депутатами-инициаторами 22 января.

Нормы законопроекта вызвали широкое обсуждение в обществе. Взвесив все объективные предложения, комментарии и высказывания, было принято решение об отзыве данного законопроекта. Как сказал глава государства: "Главная цель – защитить права женщин и детей". Сейчас мы работаем над новым текстом законопроекта, - сообщила Нурманбетова.

Депутат отметила, что новый текст будет в обязательном порядке обсуждаться на всех дискуссионных площадках с привлечением всех заинтересованных специалистов, представителей гражданского сектора и независимых экспертов.

Она также высказалась и о норме, которая, якобы, позволит органам опеки забирать детей "по любому поводу".

В действующей статье 82 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" уже предусмотрены нормы, что орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, вправе при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, немедленно отобрать ребенка от родителей или от других лиц, на попечении которых он находится. При этом до принятия решения судом ребенок будет находиться под защитой органов опеки, - напомнила она.

Ранее известный адвокат Жанна Уразбахова также высказалась об этой норме.

По ее словам, в проекте закона четко указано, что в случае совершения насилия в отношении несовершеннолетнего в семейно-бытовой сфере, когда имеются основания полагать, что оставление и неприменение мер защиты ставит под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетнего, органы внутренних дел доставляют его в организацию, осуществляющую функции по защите прав ребенка для временного пребывания.

То есть абсолютно очевидно, что детей могут временно забрать, только в случае установления совершения насилия в отношении него. Опять же, ключевое слово временно, то есть сотрудники полиции приехали, увидели, что ребенок жестоко избит, родители пьяны, или, возможно, агрессивны и могут представлять опасность для ребенка, то полиция, опять же повторюсь, временно заберет ребенка в безопасное место. Дальше представители органов опеки и прокуратуры решат дальнейшие действия, исключительно в интересах ребенка, - пояснила адвокат.

Некоторые правозащитники уверены, что новый законопроект принесет казахстацам лишь пользу. Документ должен защитить жертв от домашних тиранов.