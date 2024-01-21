Сенатор Асанова: Законопроект против бытового насилия готов и скоро поступит в Мажилис

Законопроект о защите прав женщин и детей, который предусматривает ужесточение наказания за бытовое насилие, готов и скоро поступит в Мажилис, сообщает Zakon.kz.

По словам сенатора Жанны Асановой, над законопроектом работала большая группа, состоящая из экспертов, нацкомиссии по правам женщин, уполномоченных по правам детей, госорганов и адвокатов.

"И вот, хорошая новость: документ готов, и буквально со дня на день он зайдет в Мажилис", – написала она на своей странице в Facebook.

Она отметила, что законопроект включает в себя:

Криминализацию насилия, то есть уголовную ответственность за побои и причинение легкого вреда здоровью (сейчас они в КОАП РК);

Отнесение их к категории уголовных правонарушений публичного обвинения;

Ужесточение наказания и исключение примирения сторон за все формы насилия в отношении детей;

Создание инфраструктуры помощи семьям, детям (открытие Центров поддержки семьи, Центров психологической поддержки детей);

Особые требования в Уголовном Кодексе, в том числе психологическую работу с агрессором.

"В нас, казахстанцах, заложена уникальная культура доброты, взаимотерпимости, чуткости и уважения, и это есть ценнейшая особенность нашего общества. Мы очень светлый и простой народ. И теперь самое главное – выправить ситуацию с семейно-бытовым насилием, но делать это нужно вместе. Подключайтесь к обсуждениям закона в Мажилисе и Сенате, необходимо его отстоять, а без поддержки общества нам, депутатам будет сложно", – подчеркнула Жанна Асанова.

По ее данным, в Казахстане в 2023 году в результате семейно-бытового насилия погибли 69 женщин и семеро детей. Поступило более 99 тыс. обращений по фактам семейно-бытового насилия, совершено 2452 преступления против детей.

Ранее Касым-Жомарт Токаев интервью газете Egemen Qazaqstan четко обозначил свою позицию по вопросу семейно-бытового насилия. На вопрос журналиста об ужесточении наказания за насилие в отношении женщин и детей и по петиции, набравшей силу после резонансного убийства Салтанат Нукеновой, он заявил, что всегда выступает за укрепление принципа "Закон и Порядок", "поэтому хочу четко и однозначно заявить: поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Независимо от того, соответствует ли указанная петиция требованиям закона, представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено – в этом сомнений быть не может".