В Казахстане отменили штраф за нарушение сроков регистрации недвижимости

Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц", принятым 25 января 2021 года, исключена административная ответственность за нарушение срока регистрации прав на недвижимость, передает zakon.kz.

Если ранее собственник в случае несвоевременного обращения за регистрацией возникновения прав привлекался к административной ответственности, то сейчас собственник освобожден от такой ответственности. К примеру, в 2019 году вынесено предупреждений в отношении 14 869 лиц, а в 2020 году - 9686 лиц. Министерство юстиции РК.

Как отметили в ведомстве, принятию данной нормы послужило успешное применение электронной регистрации, позволяющей своевременно вносить сведения в правовой кадастр о сменившемся собственнике недвижимости.

В связи с чем норма об административной ответственности в сфере регистрации недвижимости утратила свою актуальность.

Также установлен перечень документов, необходимый для перерегистрации хозяйственного товарищества при отчуждении участником доли в уставном капитале.

В целом, закон направлен на упрощение порядка государственной регистрации прав на недвижимость и юридических лиц, - заключили в Минюсте.