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Законодательство РК

В Казахстане запустят проект по регистрации недвижимости с применением блокчейна

Графики, экономика, предпринимательство, бизнес , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:22 Фото: pexels
МЦРИАП подготовило приказ о реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Государственная регистрация обременений прав на недвижимое имущество" через Платформы организаций с применением блокчейн, сообщает Zakon.kz.

Организациям для участия в пилотном проекте, предоставляющим Платформы для предоставления государственных услуг необходимо:

  • обеспечить подключение к государственному сервису контроля доступа к персональным данным (сервис КДП) посредством подачи заявки в "Smart Bridge";
  • при оказании услуг в рамках пилотного проекта обеспечить получение согласия субъекта персональных данных или его законного представителя посредством сервиса КДП в соответствии с законодательством РК о персональных данных и их защите, о государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество.

Также разработан Алгоритм регистрации обременения права на основании договора залога недвижимого имущества через Платформы организаций с применением блокчейн, который определяет порядок взаимодействия информационных систем организаций с информационной системой "Единый государственный кадастр недвижимости" (ИС ЕГКН).

Предусматривается, что залогодержатель посредством Платформы инициирует в ИС ЕГКН электронное заявление на получение услуги с приложением электронной копии правоустанавливающего документа (договор залога недвижимого имущества; договор перезалог, дополнительное соглашение к договору залога, договор уступки права требования (Цессия), уведомление об исполнении обязательств), удостоверенное ЭЦП залогодателя и заявки на согласие сбора, обработки его персональных данных (согласие супруга(и) при наличии брачных отношений), полученного посредством сервиса КДП.

Запрос на оказание услуги проходит проверку на соответствие формату и полноте представленных сведений для оказания услуги в информационной системе услугодателя.

При положительном результате проверки сведений о недвижимости и ее собственнике, Платформа автоматически производит проверку на наличие других собственников недвижимости.

В случае получения сведений об отсутствии других собственников, Платформа продолжает оказание услуги.

В случае наличия сведений о других собственниках недвижимости Платформа получает их согласие в соответствии с ЭЦП в оказании услуги.

При наличии брачных отношений требуется обязательное участие обоих супругов и подача заявления осуществляется обоими супругами.

После подтверждения согласия на сбор и обработку персональных данных, залогодатель, при наличии брачных отношений супруг(а), подписывают электронное заявление на получение услуги посредством ЭЦП на Платформе.

На основании заполненных данных на Платформе осуществляется проверка о наличии прикрепленных документов, документа об оплате, наличия подписанием ЭЦП совладельцев и ее регистрации.

В случае несоответствия требования настоящего Алгоритма, ПКБ направляет отказ, подписанный ЭЦП руководителя услугодателя, на Платформе в личном кабинете в форме электронного документа.

При соответствии требованиям с момента подтверждения оплаты, в ИС ЕГКН поступают документы на исполнение.

При поступлении в ИС ЕГКН заявки осуществляется проверка на наличие выполнения условий по виду регистрационного действия (проверка на наличие: факта заявки с заполненной информацией, оплаты, регистрации брака, проверка ЭЦП, ИИН/БИН участников, отсутствие обременений, которые исключают государственную регистрацию, отсутствие в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Проверка осуществляется по сервисам ГБД ФЛ, ГБД ЮЛ, ИС ЗАГС, ЕГКН, в частности:

  • ГБД ФЛ: сервис по передаче актуальных сведений о физическом лице;
  • ГБД ЮЛ: сервис по передаче сведений по юридическим лицам;
  • ИС ЗАГС: сервис по передаче сведений об актовых записях о заключении/расторжении брака;
  • ИС ЕГКН: сервис по передаче сведений о наличии/отсутствии недвижимости; сервис по передаче сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.

При успешном выполнении всех условий сотрудником госкорпорации в качестве регистрирующего органа осуществляется регистрация обременения путем внесения записи в регистрационный лист о произведенной регистрации.

При наличии несоответствии сведений, содержащихся в документах, представленных на регистрацию, требованиям, установленным действующим законодательством, осуществляется приостановление или отказ в регистрации.

Уведомление о государственной регистрации, либо о приостановлении или об отказе в регистрации направляется из ИС ЕГКН в "личный кабинет" залогодателя, залогодержатель (Организация) на веб-портале электронного правительства https://egov.kz.

Процесс прекращения залога недвижимого имущества осуществляется путем формирования залогодержателем на Платформе электронного заявления с приложением документа, подтверждающего исполнение залогодателем основного обязательства, с прикреплением оплаты за ГУ.

При соответствии требованиям с момента подтверждения оплаты, сотрудником госкорпорации в качестве регистрирующего органа осуществляется регистрация прекращения залога, путем внесения записи в регистрационный лист о произведенной регистрации.

Результатом оказания госуслуги является уведомление о регистрации прекращения залога.

Оговаривается, что оганизации, участвующие в пилотном проекте и госкорпорация обеспечивают полноту, достоверность и актуальность предоставленной залогодателю информации и защиту данных от несанкционированного доступа на уровне прикладного программного обеспечения, своевременную передачу и неизменность сведений, полученных от залогодателя в рамках своей компетенции.

Также говорится, что организации, участвующие в пилотном проекте и госкорпорация обеспечивают соблюдение подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания госуслуги, а также исполнение требований по обеспечению информационной безопасности.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 октября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили перечень национальных регистров.

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