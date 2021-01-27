Казахстанцы жалуются на завышенные счета за тепло

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК открыл проверки в отношении поставщиков тепла, сообщает zakon.kz.

В рамках жалоб и обращений граждан касательно неправомерных и завышенных счетов за тепло в квитанциях за декабрь 2020 года, Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК сообщает, что в ряде регионах страны открыты внеплановые проверки в отношении субъектов, которые поставляют гражданам тепловую энергию, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, департамент Комитета по Нур-Султану на основании обращений жителей столицы относительно необоснованно выставленных счетов за тепло открыл проверку в отношении ТОО "Астана-Теплотранзит".

Также сообщается, что ДКРЕМ по Карагандинской области открыл проверку в отношении производителя тепловой энергии ТОО "Караганда Энергоцентр", где в том числе будет проверена деятельность субъекта на качество предоставления услуг теплоснабжения жителям Караганды.

В Костанайской области также открыта проверка в отношении ГКП "Костанайская ТЭК", в части обоснованности выставленных счетов на теплоснабжение.

В остальных регионах проводится соответствующая работа по деятельности теплоснабжающих организаций на предмет выставления необоснованных счетов за теплоснабжение.

Отмечается, что в рамках данных проверок сотрудниками департаментов КРЕМ будет проведен тщательный анализ обоснованности выставления субъектами естественных монополий высоких платежей за тепло, помимо причин, связанных с повышением температуры наружного воздуха в декабре прошлого года.

Данные проверки покажут всю картину причин выставленных в квитанциях повышенных счетов за тепло. По итогам проверок тарифным регулятором, в случае выявления каких-либо нарушений со стороны поставщиков тепла, будет принято соответствующее решение в отношении монополистов, а также будет сделан перерасчет населению за тепло, - сообщили в комитете.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что комитетом на ежегодной основе производится перерасчет стоимости услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборы учета тепла.

За прошлый отопительный сезон потребителям вернули 736,8 млн тенге, - заключили в КРЕМ.