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Казахстанцам подсказали, как сэкономить на тепле

Казахстанцам подсказали, как сэкономить на тепле Фото: freepik
2 октября 2023 года в Казахстане стартовал отопительный сезон. В связи с этим в Комитете по регулированию естественных монополий решили напомнить казахстанцам о том, как можно сэкономить на отоплении, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Министерства национальной экономики за 31 октября 2023 года подчеркнута необходимость установления общедомовых приборов учета тепловой энергии.

"Размер платы за тепло при наличии того же самого общедомового прибора учета тепловой энергии определяется исходя из ежемесячного показания и утвержденного тарифа".Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК

Также сказано, что при отсутствии общедомового прибора учета, размер платы за тепло определяется расчетным путем, исходя из нормы потребления на услуги теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета, утверждаемая местным исполнительным органом и тарифа, утвержденного тарифным регулятором.

При этом, здесь применяется тариф для потребителей, не имеющих приборов учета тепла, который выше, чем с прибором учета.

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Когда начнется отопительный сезон в Казахстане: график по регионам

В Астане, СКО, ВКО, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях отопительный сезон стартовал 2 октября. Туркестанская область замыкала график подключения. Там дали отопление 25 октября.

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