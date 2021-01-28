Репертуар "Астана опера" в феврале

Упоительные вечера вокальной и инструментальной музыки, яркие оперные спектакли и занимательные программы для детей будут представлены вниманию столичных театралов в "Астана Опера" в феврале. А также в этом месяце на сцене Камерного зала состоится дебют заслуженного деятеля Казахстана Азамата Желтыргузова в партии Доктора Малатесты в опере Г. Доницетти "Дон Паскуале", сообщает zakon.kz.

2 февраля в 19.00 пройдет концерт "Под знаком Белы Бартока" из цикла "Казахквартет приглашает". Новая серия концертов Государственного струнного квартета им. Г. Жубановой посвящена одному из крупнейших представителей венгерской композиторской школы Беле Бартоку, 140-летие которого мировая музыкальная общественность отмечает в этом году. В программе – Струнный квартет ор.20 №1 ми-бемоль мажор Й. Гайдна и Струнный квартет №5 Б. Бартока. В рамках вечера состоится премьера произведения современного казахстанского композитора Артыка Токсанбаева на темы кюев Таттимбета – Струнный квартет Respect to you Mr. Tattimbet. Состав струнного квартета: Айдар Токталиев (1-я скрипка), Алексей Лебедев (2-я скрипка), Бекзат Сайлаубайулы (альт), художественный руководитель – Заслуженный деятель Казахстана Ернар Мынтаев (виолончель).

5 февраля в 19.00 в концерте симфонической музыки из цикла "Великие имена" вниманию публики будут предложены произведения Йозефа Гайдна и Людвига ван Бетховена в исполнении солистов и Симфонического оркестра "Астана Опера", дирижер – Рахимжан Баспаев. Свою интерпретацию творчества композиторов венской школы представят Заслуженные деятели Казахстана Даулет Шакиров (виолончель), Дамиля Махпирова (гобой), лауреаты международных конкурсов Анель Шакирова (скрипка) и Рахимжан Баспаев (фортепиано). Прозвучат Симфония до мажор ("Детская"), Концерт для гобоя с оркестром до мажор, Симфония № 45 фа-диез минор "Прощальная" Й. Гайдна, Соната №14, ор.27 до-диез минор, Тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели до мажор, ор.56 Л. ван Бетховена.

7 февраля в 17.00 солисты оперы и артисты оркестра театра выступят в концерте "Вечер у камина" из цикла "Очарование романса". Уютную романтическую атмосферу для слушателей создадут Айзада Капонова (кавалер ордена "Курмет"), Заслуженный деятель Казахстана Жамиля Джаркимбаева, лауреаты международных конкурсов Галина Чеплакова, Елена Ганжа, Асем Сембина (сопрано), Гульжанат Сапакова, Татьяна Вицинская (меццо-сопрано), Заслуженный артист Республики Казахстан, лауреат Государственной премии РК Шахимардан Абилов (баритон), певица Майра Даулетбак, Балжан Сапарова (флейта), Магруфа Мукажанова (арфа) и струнный квартет в составе: лауреат Х Международного юношеского конкурса имени П. Чайковского Акбике Алги (1-я скрипка), лауреаты международных конкурсов Индира Нурлыбай (2-я скрипка), Леонид Мысовский (альт), Ажар Кадырова (виолончель). Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Раушан Бескембирова. В Камерном зале "Астана Опера" будут исполнены романсы, песни и инструментальные сочинения Ж. Оффенбаха, А. Дворжака, Э. Элгара, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, А. Рубинштейна, С. Рахманинова, А. Глазунова, а также созвучные им задушевные поэтические строки.

9 февраля в 19.00 Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов представит второй вечер из цикла "Все сонаты Людвига ван Бетховена". В концерте "Бог музыки в его вселился opus…" партию фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов Салтанат Абильханова. В программу вошли Соната для скрипки и фортепиано № 2 ля мажор, op. 12/2, Соната для скрипки и фортепиано № 4 ля минор, op. 23, Соната для скрипки и фортепиано № 6 ля мажор, ор. 30 №1 Л. ван Бетховена. Вместе с Салтанат Абильхановой в рамках цикла первая скрипка, солист и концертмейстер симфонического оркестра "Астана Опера" Багдат Абильханов исполнит все 10 сонат для скрипки и фортепиано, созданных великим немецким композитором.

12 февраля в 19.00 и 13 февраля в 17.00 столичных театралов ждет яркая постановка знаменитой комической оперы Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале". 13 февраля в партии Доктора Малатеста на сцену Камерного зала театра впервые выйдет Заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов, днем ранее этот образ воплотит Ержан Саипов. Дон Паскуале – Евгений Чайников, Шынгыс Расылхан, Норина – Заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай, Заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова, Эрнесто – Заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин, Нарул Тойкенов, Карлито – Ерулан Камел, Руслан Совет. Спектакль осуществлен в рамках проекта Камерный театр "Piccolo".

Симфонический оркестр, хор и миманс "Астана Опера". Дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, художественный руководитель постановки – Алла Симонишвили, сценограф и художник по костюмам – Манана Гуниа, режиссер – Еренбак Тойкенов. Главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, ассистент дирижера-постановщика – Руслан Баймурзин. Концертмейстеры – Елена Сахно, Ирина Кургузкина, Жанар Ахметова, Меруерт Жекенова, Жаныл Рахимбекова.

16 февраля в 19.00 слушателям предложат концерт вокально-симфонической музыки Только MOZART! В этот вечер будут исполнены произведения великого австрийского композитора В.А. Моцарта, в том числе увертюра и ария графа Альмавивы из оперы "Свадьба Фигаро", Симфония №28 до мажор, KV200 и Концерт для скрипки с оркестром №4 ре мажор KV218. Сочинения классика прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов студентки университета Моцартеум в Зальцбурге Акбике Алги (скрипка), солиста оперы Ержана Саипова (баритон) и Симфонического оркестра "Астана Опера" под управлением Руслана Баймурзина.

19 февраля в 19.00 состоится вечер романса "От Глинки до Свиридова – с любовью". На сцену Камерного зала "Астана Опера" выйдут Заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов (баритон), лауреат международных конкурсов Елена Ганжа (сопрано), Ажар Кадырова (виолончель) и Детский хор театра "Астана Опера" под руководством Алтынганым Ахметовой. Партия фортепиано – Меруерт Жекенова. Вниманию жителей и гостей столицы будут предложены романсы известных композиторов М. Глинки, А. Даргомыжского, М. Балакирева, Ц. Кюи, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, Д. Шостаковича, Г. Свиридова.

20 февраля в 12.00 пройдет концерт для детей "Дружная семейка духовых и ударные инструменты" из цикла "Поход в театр". Оркестр духовых инструментов под управлением дирижера Руслана Баймурзина и музыковед Маржан Жакенова в увлекательной форме познакомят ребят с каждым инструментом и их звучанием. Юные зрители получат возможность насладиться музыкой духового оркестра.

26 февраля в 19.00 в концерте "Вояж духовых" прозвучат трио и квартеты, а также камерная музыка для духового ансамбля – "Гакку" Е. Брусиловского, Дуэттино на венгерские темы для двух флейт и фортепиано Ф. Допплера, Сюита "Долли", ор.56 Г. Форе, "Три настроения" А. Рубцова, Маленькая симфония для духовых Ш. Гуно, Серенада, ор.44 А. Дворжака.

Концерт откроет юная артистка, ученица 1 класса школы для одаренных детей Казахского национального университета искусств Тоты Кабдылахмет (блок-флейта). Далее вечер продолжат профессионалы высокого класса – музыканты симфонического оркестра "Астана Опера", а также профессора и педагоги КазНУИ: Заслуженный деятель Казахстана Еркат Нургалиев, Аружан Тореханова, Нина Григорьева, Лилия Сейтмулина, Айгерим Даутбаева, Диана Аскарова, Роза Солтыханова, Жанар Желтыргузова (флейты), Заслуженный деятель Казахстана Дамиля Махпирова, Лилия Абдрахманова, Нургуль Сапарова (гобои), Алмаз Токпанов, Даулет Сейдахметов, Зарина Аппазова (кларнеты), Асет Нельдыбаев, Владимир Ардашев, Сейфул Далишев, Шернияз Назаров (фаготы), Ерлан Жакенов, Калкаман Дюсембаев, Дулат Кенес, Жанат Жакаев (валторны), Бахытжан Жантурганов (виолончель), Адиль Сатыбалдинов (контрабас), Любовь Глинка, Ольга Чечнева (фортепиано), QazaQ quintet.