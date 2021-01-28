Пенсионный аннуитет стал доступнее казахстанцам

Выплаты из ЕНПФ зависят от регулярности, размеров взносов и инвестиционной доходности, которые не определены заранее, в то время как пенсионный аннуитет является финансовым инструментом с определенными выплатами, что означает ряд пожизненных выплат с четко определенными размерами и гарантированной доходностью. В 2021 году пенсионный аннуитет стал доступнее. Об этом сообщила заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева, передает zakon.kz.

Закон по вопросам восстановления экономического роста внес существенные коррективы в правила предоставления пенсионного аннуитета.

Выплаты по пенсионным аннуитетам осуществляются компаниями по страхованию жизни (КСЖ) на ежемесячной основе в течение всей жизни страхователя, выплаты при этом ежегодно индексируются не менее чем на 5%. Кроме того, существует возможность включения опции гарантированного периода выплат, в течение которого выплаты по договору пенсионного аннуитета осуществляются вне зависимости от того, жив страхователь или нет, - рассказала Хаджиева.

Деятельность КСЖ лицензируется и контролируется государством. Выплаты по пенсионным аннуитетам гарантируются за счет средств «Фонда гарантирования страховых выплат», который в случае ликвидации и банкротства КСЖ позволяет обеспечивать бесперебойные выплаты по пенсионным аннуитетам и преемственность по исполнению обязательств, входящих в состав страхового портфеля.

В Республике Казахстан пенсионный аннуитет стал более доступным и привлекательным для граждан. Теперь минимальная выплата по договору пенсионного аннуитета составляет 70% от величины прожиточного минимума, кроме того, можно приобрести отложенный пенсионный аннуитет уже в 45 лет с правом на получение пожизненных ежемесячных страховых выплат, начиная с 55 лет для мужчин и с 52 лет для женщин (с дальнейшим повышением возраста для женщин до 55 лет в 2027 году).

Кроме того, мужчина имеет право получать пенсионный аннуитет при пороге достаточности в 6,7 млн тенге, а женщина при наличии 9 млн тенге на пенсионном счету.

Мы ожидаем, что данные нововведения позволят сделать договор пенсионного аннуитета эффективным инструментом планирования пенсии по аналогии с пенсионными планами в государствах с развитой пенсионной системой. Это позволит гражданам выбрать вариант пенсионных выплат исходя их своих целей и потребностей, - заключила зампред финрегулятора.