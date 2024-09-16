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Что нужно знать казахстанцам о пенсионном аннуитете

Пенсия, пенсионеры, деньги , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 13:06 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 16 сентября 2024 года, рассказали о преимуществах и условиях пенсионного аннуитета (досрочная пенсия), сообщает Zakon.kz.

Как отметил пресс-секретарь – официальный представитель МТСЗН РК Мадияр Уакпаев, программа пенсионного аннуитетного страхования действует в нашей стране с 2003 года.

Какие преимущества и условия заключения договора пенсионного аннуитета действуют в Казахстане?

По его словам, заключение договора пенсионного аннуитета при наличии достаточной суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ позволяет гражданам начать получать пенсионные выплаты раньше установленного пенсионного возраста.

"В частности, мужчины могут получать выплаты начиная с 55 лет, а женщины – с 53-х. При этом казахстанцы, за которых производились обязательные профессиональные пенсионные взносы в течение не менее пяти лет могут начать получать выплаты уже с 50 лет".Мадияр Уакпаев

Главным преимуществом пенсионного аннуитета, как подчеркнул пресс-секретарь Минтруда, является осуществление выплат пожизненно, в независимости от объема переведенных в страховую компанию накоплений.

Какой нужен возраст и накопленная в ЕНПФ сумма?

Офпред МТСЗН уточнил, что для заключения договора пенсионного аннуитета в 2024 году необходима следующая сумма накоплений:

  • для мужчин – 8,5 млн тенге,
  • для женщин – 11,2 млн тенге,
  • для мужчин с наличием обязательных профессиональных взносов – 7,2 млн тенге,
  • для женщин с наличием обязательных профессиональных взносов – 9,4 млн тенге.
"Заключить договор пенсионного аннуитета можно в государственной аннуитетной компании, которая является единственной в Казахстане 100%-ной государственной страховой компанией и надежным партнером в обеспечении страховых выплат".Мадияр Уакпаев

Ранее в Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане.

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