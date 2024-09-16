Что нужно знать казахстанцам о пенсионном аннуитете
Как отметил пресс-секретарь – официальный представитель МТСЗН РК Мадияр Уакпаев, программа пенсионного аннуитетного страхования действует в нашей стране с 2003 года.
Какие преимущества и условия заключения договора пенсионного аннуитета действуют в Казахстане?
По его словам, заключение договора пенсионного аннуитета при наличии достаточной суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ позволяет гражданам начать получать пенсионные выплаты раньше установленного пенсионного возраста.
"В частности, мужчины могут получать выплаты начиная с 55 лет, а женщины – с 53-х. При этом казахстанцы, за которых производились обязательные профессиональные пенсионные взносы в течение не менее пяти лет могут начать получать выплаты уже с 50 лет".Мадияр Уакпаев
Главным преимуществом пенсионного аннуитета, как подчеркнул пресс-секретарь Минтруда, является осуществление выплат пожизненно, в независимости от объема переведенных в страховую компанию накоплений.
Какой нужен возраст и накопленная в ЕНПФ сумма?
Офпред МТСЗН уточнил, что для заключения договора пенсионного аннуитета в 2024 году необходима следующая сумма накоплений:
- для мужчин – 8,5 млн тенге,
- для женщин – 11,2 млн тенге,
- для мужчин с наличием обязательных профессиональных взносов – 7,2 млн тенге,
- для женщин с наличием обязательных профессиональных взносов – 9,4 млн тенге.
"Заключить договор пенсионного аннуитета можно в государственной аннуитетной компании, которая является единственной в Казахстане 100%-ной государственной страховой компанией и надежным партнером в обеспечении страховых выплат".Мадияр Уакпаев
Ранее в Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане.