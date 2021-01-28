В правила выплаты АСП внесены изменения

Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 21 января 2021 года внес изменения в Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи, передает zakon.kz.
В частности, изменения внесены в пункт 26, в котором говорится, что в случае, когда нет возможности взыскать алименты по причине отсутствия сведений о местонахождении лица, обязанного содержать иждивенцев, совокупный доход семьи исчисляется на основании письменного заявления в произвольной форме с приложением документов от соответствующих органов о нахождении указанного лица в розыске.
Теперь совокупный доход семьи исчисляется без учета алиментов в случаях, когда плательщик:
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (27 января).
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