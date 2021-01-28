Дарига Назарбаева о новом центре "Қамқорлық": Его важность трудно переоценить

В городской детской больнице №1 Нур-Султана по инициативе Фонда Нурсултана Назарбаева недавно открылся реабилитационный центр "Қамқорлық" для детей с нейро-ортопедическими заболеваниями. Директор Фонда, депутат Мажилиса Парламента РК Дарига Назарбаева посетила этот центр, а также кабинет поддержки инклюзии "Қамқорлық" при школе-лицее №89 Нур-Султана, передает zakon.kz.

Реабилитационный центр "Қамқорлық" оснащен самым современным реабилитационным оборудованием передовых казахстанских и зарубежных производителей. В центре есть зал лечебно-физической культуры, баленеологическая, сенсорная, интерактивная, шунгитовая и соляная комнаты. Помимо этого дети смогут посещать кабинеты механотерапии, логопеда, психолога и другие.

Комплексная реабилитация, которая в центре проводится бесплатно, включает целый ряд услуг (более 30-ти). Это лечебная физкультура (кинезотерапия), занятия логопедов, дефектологов, психологов, эрготерапевтов, физиолечение и другие. Работают там 29 специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации. На этом их развитие как специалистов не останется на месте - запланировано дальнейшее обучение сотрудников зарубежными менторами по актуальным вопросам в области реабилитологии.

Ожидается, что ежегодно центр будет принимать 600 детей с нейро-ортопедическими заболеваниями, в том числе с церебральным параличом.

Посетив центр, Дарига Назарбаева побеседовала с родителями и их детьми, а также с медицинским персоналом.

Важность открывшегося центра трудно переоценить. Ведь здесь детям оказывается комплексная помощь, та помощь, которая необходима здесь и сейчас. Хочу отметить, что такие же реабилитационные центры, как столичный, уже активно работают еще в семи регионах. Мы продолжим поддержку инициативы "Қамқорлық" - современные центры детской реабилитации будут открыты и в других областях страны", - подчеркнула директор Фонда.

Такие же центры открылись еще в семи регионах страны: в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Костанайской областях.

Эта инициатива даст возможность пройти реабилитацию 5 000 детей в год. В результате работы восьми центров охват реабилитацией детей с церебральным параличом возрастет на 20%.

Также Дарига Назарбаева посетила кабинет поддержки инклюзии "Қамқорлық" при школе – лицее №89 Нур-Султана.

Кабинеты поддержки инклюзии (КПИ) при школах были открыты в восьми регионах страны, в рамках реализации инициативы Елбасы "Қамқорлық". Они позволят детям с особенными образовательными потребностями учиться со сверстниками, включиться в общеобразовательный процесс. Во всех кабинетах установлена специализированная мебель, подготовлены четыре зоны: для индивидуальных и подгрупповых занятий, мягкая и рабочая зона учителя.

Детей будут обучать 336 педагогов, которые прошли обучение за счет средств Фонда Нурсултана Назарбаева. Все 16 школ, в которых открыли кабинеты поддержки инклюзии, будут курировать, а педагогов - консультировать.

Таким образом, до 600 детей с особыми образовательными потребностями в год смогут получить индивидуальную помощь и сопровождение.

Инициатива "Қамқорлық" реализуется Фондом Нурсултана Назарбаева совместно с АО "ФНБ "Самрук-Қазына" при поддержке Правительства и акиматов. Ее цель - развитие инклюзивного общества и восполнение нехватки учреждений для детей с особыми потребностями. В Казахстане живет 89 000 детей с особенностями развития и 150 000 детей с особыми образовательными потребностями.