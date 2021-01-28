Найдена "ахиллесова пята" коронавируса

Ученые обнаружили вероятную "ахиллесову пяту" коронавируса, сообщает zakon.kz.

По информации "Известий", ученые из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета выяснили, что SARS-CoV-2 обладает особым ферментом — экзорибонуклеазой nsp14-ExoN.

Они отмечают, что этот фермент помогает вирусу корректировать ошибки, возникающие при репликации генома, а также отвечает за извлечение генетического материала из других штаммов, что дает патогену эволюционное преимущество.

Экзорибонуклеаза коронавируса, таким образом, служит важной мишенью для подавления и ослабления продолжающейся пандемии COVID-19, а также для предотвращения будущих вспышек новых коронавирусов, — уточняет один из авторов исследования.

Специалисты считают, что экзорибонуклеаза nsp14-ExoN и есть "ахиллесова пята" коронавируса.

Если будет разработано лекарство, способное заблокировать действие фермента, вирус может потерять способность к рекомбинации и полностью "отключиться".

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