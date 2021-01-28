Куат Хамитов вновь ополчился на дезинфекторов и объявил о создании партии

Известный казахстанский боец ММА Куат Хамитов снова выразил недоверие мерам дезинфекции в стране и объявил о создании партии, сообщает zakon.kz.

В сторис Instagram он написал, что "до этого дня последние 3 месяца никто массово не болел, но это может быстро измениться!"

Поэтому прошу всех, кто увидит на улице дезинфекторов или "вертушки", снимайте на видео. А у дезинфекторов нужно попросить жидкость на пробу, что они именно распыляют! Мы не можем просто так людям давать убивать нас..., - написал Куат Хамитов.

Затем он объявил, что создает партию, чтобы был услышан голос народа.

Не хотел это делать сейчас, но мое государство ускорили мой прогресс. Это Партия не создается, чтобы говорить, кто виноват во всем и что кто-то, что-то делает, Партия создается чтобы услышали голос Народа! Основная проблема нашего государства, это то, что они не считаются с мнением народа и не слышит народ. Надеюсь, никаких препятствий не будет для открытий партии, у нас ведь свободная страна. Куат Хамитов

В сентябре 2020 года казахстанский он записал видео, на котором призывал бить дезинфекторов на улице и стрелять по вертолетам. Полиция завела на него уголовное дело по статье 272 ч. 3 "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами". Это нарушение наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

После этого Хамитов записал новое видео, на котором заявил, что видео было записано в шутку. Однако позже он сказал, что не отказывается от своих слов.

Суд начался 18 января. Дело рассматривали в сокращенном порядке. Прокурор просил назначить ему наказание в виде ограничения свободы в виде 1,5 лет.

Сегодня 28 января его приговорили к шести месяцам ограничения свободы.