Куат Хамитов проведет поединок в Алматы

В декабре казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов проведет поединок в городе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец выйдет против популярного российского файтера Марифа Пираева. Мужчины проведут бой в со-главном событии. Анонс мероприятия Хамитов разместил на своей странице в Instagram.

В сентябре 2021 года Пираев выиграл у Хамитова решением судей в ММА на турнире лиги AMC Fight Night. Однако предстоящий бой пройдет по правилам бокса.

А 6 октября казахстанская боксерша Ангелина Лукас выступила на вечере бокса в Бангкоке, где получила звание чемпионки мира.