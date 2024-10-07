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Куат Хамитов проведет поединок в Алматы

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 08:55 Фото: Instagram/kuat__khamitov
В декабре казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов проведет поединок в городе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец выйдет против популярного российского файтера Марифа Пираева. Мужчины проведут бой в со-главном событии. Анонс мероприятия Хамитов разместил на своей странице в Instagram.

В сентябре 2021 года Пираев выиграл у Хамитова решением судей в ММА на турнире лиги AMC Fight Night. Однако предстоящий бой пройдет по правилам бокса.

А 6 октября казахстанская боксерша Ангелина Лукас выступила на вечере бокса в Бангкоке, где получила звание чемпионки мира.

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