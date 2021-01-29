Лукашенко заявил о предотвращенных в Беларуси попытках взрывов домов

Белорусские спецслужбы задержали группы боевиков, которые "пытались взорвать дома". Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает zakon.kz.

В ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства, он отметил, что текущей ситуацией нестабильности пытаются воспользоваться в том числе и террористические группы, передает БелТА.

Со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, — пояснил президент.

Он добавил, что "некоторые уже известны", и будут продемонстрированы обществу со временем или даже "в ближайшее время". При этом у него нет уверенности, что властям известны все диверсанты и их группы.

И вот если бы хоть один дом они взорвали, то наши очумелые в Минске, которые уж так переживали за насилие, многое бы поняли, - отметил он.

В Беларуси шестой месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.