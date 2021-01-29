Нейрореабилитация стала доступнее в Карагандинской области

В Караганде открыли еще один филиал нейрореабилитационного центра "Луч". Пятый в области. Лучшие специалисты, передовое оборудование, международные стандарты лечения. С появлением нового медучреждения за год смогут пройти реабилитацию до пяти тысяч пациентов.

Сейчас уже работают филиалы центра в Жезказгане, Темиртау и три в Караганде. В планах открыть еще и в Балхаше.

Этот филиал рассчитан на 75 мест круглосуточного пребывания пациентов. Мы предусмотрели здесь не только стандартные методы реабилитации - массаж, физиопроцедуры, но и грязелечение, гидротерапию. У нас оборудование от мировых производителей, - рассказала Гульнара Малик, главный врач нейрореабилитационного центра "Луч".

Здесь созданы все условия для восстановления после инсульта, нейрохирургических и травматологических операций. Есть два бассейна со специальным подъемным оборудованием, чтобы облегчить малоподвижным пациентам доступ к водным процедурам.

Благодаря механизмам государственно-частного партнерства попасть на реабилитацию можно бесплатно, через ОСМС.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек посетил нейрореабилитационный центр и рассказал и о других медучреждениях, которые планируют построить в 2021 году.

В этом году завершится строительство областной многопрофильной детской больницы в Караганде, двух подстанций скорой медицинской помощи - в Майкудуке и Сортировке, - говорит глава региона. - Также ожидается открытие нефрологического центра, центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ КТ) и центра лучевой терапии, которые, на мой взгляд, представляют медицину будущего. Планируем в рамках ГЧП открыть еще пять поликлиник.

Также, по словам Жениса Касымбека, летом в Караганде начнут строить новую областную клиническую больницу на 330 коек, центр ПМСП в Балхаше, новый корпус больницы им. Х. Ж. Макажанова и ЦРБ в селе Улытау.

По итогам этого года все центральные районные больницы Карагандинской области будут отремонтированы.