Инватакси доступно во всех городах и районах Карагандинской области

В Карагандинской области за последние три года количество машин инватакси увеличилось в три раза. Сегодня их 118. Во всех городах и районах люди с инвалидностью пользуются услугой.

В Карагандинской области за последние три года количество машин инватакси увеличилось в три раза. Сегодня их 118. Во всех городах и районах люди с инвалидностью пользуются услугой.

"Охват услугами инватакси растет ежегодно. Если в 2021 году служба действовала в восьми регионах области и было 35 машин, то за три года добавилось еще пять регионов, а машин стало 118. Сейчас услуга доступна по всей области", – сообщили в управлении координации занятости и социальных программ.

Кроме того, стало больше тех, кто вправе пользоваться инватакси. Изначально услуга была предназначена для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения. С прошлого года добавились дети с ментальными нарушениями.

"Моему сыну четыре года, у него ДЦП. Специалисты и тренеры часто приезжают из Астаны в Караганду. Так как мы живем в городе Абае, было трудно попасть к ним на прием, поскольку нужно было ездить на лечение две недели подряд. На автобусе с особенным ребенком ехать сложно, а такси дорого. Недавно в нашем городе начала работать служба инватакси. Это очень удобно: вежливые водители, привозят, ждут и забирают. Я благодарна нашему государству за такую поддержку", – поделилась жительница Абая Молдир.

Фото: акимат Карагандинской области

"Замечательный проект, который облегчает жизнь людям с инвалидностью. Инватакси – это очень удобно: тебя забирают от подъезда и доставляют в нужное место. Я сам постоянно пользуюсь услугой. Если когда-то это было в новинку, то сейчас абсолютно привычно. Никаких проблем, машин хватает. В скором времени перечень пользователей может быть расширен. Аким области поручил управлению координации занятости и социальных программ рассмотреть вопрос, чтобы люди с ментальными нарушениями старше 18 лет тоже бесплатно получали эту услугу", – говорит председатель общественного объединения инвалидов Qamqor plus, руководитель Центра социальной адаптации лиц с инвалидностью Ten Qogam в Караганде Нияз Сундиталиев.

В Карагандинской области за последние три года количество машин инватакси увеличилось в три раза. Сегодня их 118. Во всех городах и районах люди с инвалидностью пользуются услугой.

Фото: акимат Карагандинской области

"Охват услугами инватакси растет ежегодно. Если в 2021 году служба действовала в восьми регионах области и было 35 машин, то за три года добавилось еще пять регионов, а машин стало 118. Сейчас услуга доступна по всей области", – сообщили в управлении координации занятости и социальных программ.

Кроме того, стало больше тех, кто вправе пользоваться инватакси. Изначально услуга была предназначена для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения. С прошлого года добавились дети с ментальными нарушениями.

"Моему сыну четыре года, у него ДЦП. Специалисты и тренеры часто приезжают из Астаны в Караганду. Так как мы живем в городе Абае, было трудно попасть к ним на прием, поскольку нужно было ездить на лечение две недели подряд. На автобусе с особенным ребенком ехать сложно, а такси дорого. Недавно в нашем городе начала работать служба инватакси. Это очень удобно: вежливые водители, привозят, ждут и забирают. Я благодарна нашему государству за такую поддержку", – поделилась жительница Абая Молдир.

Фото: акимат Карагандинской области

"Замечательный проект, который облегчает жизнь людям с инвалидностью. Инватакси – это очень удобно: тебя забирают от подъезда и доставляют в нужное место. Я сам постоянно пользуюсь услугой. Если когда-то это было в новинку, то сейчас абсолютно привычно. Никаких проблем, машин хватает. В скором времени перечень пользователей может быть расширен. Аким области поручил управлению координации занятости и социальных программ рассмотреть вопрос, чтобы люди с ментальными нарушениями старше 18 лет тоже бесплатно получали эту услугу", – говорит председатель общественного объединения инвалидов Qamqor plus, руководитель Центра социальной адаптации лиц с инвалидностью Ten Qogam в Караганде Нияз Сундиталиев.

Есть специальный чат для подачи заявок. Они подаются за день до запланированной поездки. Диспетчер согласовывает время.

Для прозрачности услуги в Караганде внедрили систему ONAY. В инватакси установлены валидаторы, которые фиксируют каждую поездку.