Доля переработки отходов в Казахстане должна быть доведена до 40 % к 2030 году – Минэкологии

В соответствии с Концепцией по переходу к "зеленой экономике", к 2030 году доля переработки отходов должна быть доведена до 40%, а к 2050 году – до 50%, сообщил директор департамента государственной политики и управлению отходами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Внедрению принципа РОП в Казахстане предшествовала большая подготовительная работа по изучению международного опыта и наработок передовых стран. Начато было все с формирования положительного инвестиционного климата в отрасли.

Все четко понимали, что РОП — это значимый блок общемирового перехода к ответственному ведению бизнеса и формирования зеленой экономики. С нуля была создана отрасль авторециклинга с охватом всех городов Казахстана. Также мы наблюдаем большой интерес со стороны малого и среднего бизнеса попробовать свои силы в направлении сбора, переработки и утилизации отходов, - сказала председатель наблюдательного совета Оператор РОП Светлана Коротенко.

Она отметила, что одной из четких установок экополитики страны является выстраивание комплексной системы управления отходами.

Всего, согласно данным Оператора, в 2016 году объемы переработки отходов составили 35 289 тонн. В 2020 году только за 9 месяцев этот показатель с учетом увеличения и перерабатываемых видов увеличился до 83 598 тонн.

Внедрение принципа РОП, по словам директора департамента государственной политики и управлению отходами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Мансура Ошурбаева, позволяет эффективно решать накопленные в республике проблемные вопросы в сфере обращения с отходами. В частности, одним из основополагающих направлений развития в отрасли по переработке отходов является переработка старых транспортных средств.

В соответствии с Концепцией по переходу к "зеленой экономике", к 2030 году доля переработки отходов должна быть доведена до 40%, к 2050 году – до 50%. Ежегодно в Казахстане образуется 4,5-5 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО). Доля переработанных и утилизированных ТБО, которая ранее составляла 2,6%, за 2020 год составила 18,6%, что показывает эффективно проделанную работу оператором РОП, - констатировал Мансур Ошурбаев.

Кроме того, согласно проекту нового экологического кодекса, предусмотрены поправки в части реализации расширенных обязательств производителей (импортеров), а также некоторые вопросы управления твердыми бытовыми отходами.

Так, например, среди предусмотренных концептуальных подходов в рамках Экологического кодекса предлагается финансирование либо софинансирование строительства заводов по энергетической утилизации отходов, финансирование фонда развития промышленности для реализации проектов, направленных на улучшение окружающей среды, а также возмещение затрат субъектов, осуществляющих сбор, транспортировку, сортировку, захоронение твердых бытовых отходов, ликвидацию стихийных свалок в рамках ГЧП.

По словам председателя Ассоциации практикующих экологов Лауры Маликовой, с момента внедрения принципов РОП в Казахстане с 2016 года работа проводилась в отношении автокомпонентов, с 2017 года был введен утильсбор для отходов упаковки, но размер составлял 0 тенге до начала 2020 года, при этом со стороны Оператора осуществлялось субсидирование специализированных предприятий.

Только в начале 2020 года определили размер утильсбора для отходов упаковки, как, например, пластиковые бутыли, алюминиевые банки, картоны и так далее. У нас предстоит еще много работы. В том числе пересмотр размера утилизационного сбора, но это требует совершенствования нормативной базы, мы в этом направлении работаем, - объяснила Лаура Маликова.

Если остановиться на вопросе утилизационного сбора на упаковку, то, по ее словам, сейчас он мизерный и не покрывает расходы на сбор этой упаковки.

Частично сбор упаковки субсидируется за счет утилизационного сбора на авто. Это тоже неправильно. То есть каждый вид отхода должен сам себя покрывать. Нужно еще поработать над прозрачностью деятельности оператора РОП. Сейчас за пять лет были сделаны работы, начали субсидировать раздельный сбор вторсырья, сборщики увидели выгоду, начали участвовать в этой системе, соответственно, увеличился сбор картона, пластика, постепенно развивается переработка в стране. Это хорошо, но есть недоработки, которые нужно будет в будущем устранить. В целом инструмент расширенных обязательств производителей позволяет увеличить сбор и переработку отходов за счет загрязнителя, и освобождает государство от необходимости заниматься этим самим за счет средств налогоплательщиков. В Казахстане еще предстоит сделать многое для правильного внедрения расширенных обязательств производителей, - заключила Лаура Маликова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан