Как будут увеличивать переработку отходов в Казахстане: премьер дал поручения

Премьер-министр Олжас Бектенов 26 марта на заседании правительства дал ряд поручений по увеличению объема переработки отходов, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что для развития системы управления отходами в Казахстане в прошлом году утвержден специальный механизм льготного финансирования. Сформирован пул из 94 проектов. Однако их реализация находится на крайне низком уровне.

"На сегодня рассмотрено 67 проектов. Профинансировано только шесть на сумму 4 млрд тенге. Это свидетельствует о слабой их проработке со стороны акиматов. Нужна активная работа по реализации проектов, модернизации оборудования, внедрения новых технологий", – сказал Олжас Бектенов.

Он сообщил, что из сформировавшихся в регионах в прошлом году почти 5 млн тонн твердых бытовых отходов переработано и утилизировано порядка 26%. И то этот процент в основном за счет переработки отходов из бумаги и пластика.

"Казахстанскими предприятиями ежегодно складируется около 1 млрд тонн отходов. При этом объем их переработки – всего 11%. В развитых странах этот показатель составляет 70-80%. Вместе с тем отвалы на месторождениях содержат примеси драгоценных и редких металлов. Для их извлечения необходимо применять новые эффективные технологии. Также постоянно растут золоотвалы энергетических предприятий. Для эффективного управления всеми отходами нужно выстроить четкую систему и оцифровать ее. При правильном подходе отходы должны утилизироваться, перерабатываться и использоваться повторно. Такие проекты у нас уже есть", – пояснил глава правительства.

Он добавил, что отечественными горнорудными компаниями начата переработка отходов и производство порядка 30 видов продукции. Это и строительные материалы, удобрения и многое другое.

Олжас Бектенов поручил Министерству экологии совместно с заинтересованными государственными органами до 1 сентября разработать Концепцию управления всеми видами отходов. Она должна быть направлена на централизацию управления процессов управления отходами, вовлечение всех заинтересованных сторон, построения модели циклической экономики.

Министерству экологии совместно с Фондом промышленности и акиматами поручено активизировать работу по реализации проектов в сфере управления отходами. В трехмесячный срок надо увеличить число профинансированных проектов из утвержденного списка минимум в пять раз. Акиматам регионов надо обеспечить полное сопровождение каждого проекта по сортировке и переработке отходов до ввода их в эксплуатацию.

"Министерствам экологии, энергетики совместно с акиматами в двухнедельный срок определить перечень проектов в сфере энергетической утилизации отходов. Уже в апреле должен быть организован аукцион для привлечения потенциальных инвесторов", – поручил премьер-министр.

Министерствам промышленности и энергетики поручено выработать конкретные меры поддержки и стимулирования для промышленных и энергетических предприятий по переработке промышленных отходов. Это позволит создать новые производства в сфере углехимии, по выпуску стройматериалов, извлечению редких и редкоземельных металлов.

Также министерствам экологии, промышленности, энергетики и цифровизации поручено разработать цифровые решения в сфере управления, мониторинга и контроля за коммунальными и промышленными отходами.

Ранее сообщалось, что семь из 20 регионов Казахстана не достигли плана по переработке отходов.