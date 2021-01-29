Как разрабатывали казахский алфавит на латинице

Накануне, 28 января, общественности представили новый вариант казахского языка на латинице. Он включает в себя 31 символ, вводить его планируют поэтапно с 2023 года. Корреспондент zakon.kz поговорил с членами рабочей группы, которые принимали участие в обсуждении и разработке алфавита и узнал, какие изменения есть в усовершенствованном варианте казахской латиницы.

Член комиссии по переходу на латиницу Рымбек Изгали рассказал, что комиссия была разделена на четыре рабочие группы, три группы занимались самим алфавитом, четвертая занималась технической и информационной поддержкой.

В 2018 году было собрание всей рабочей комиссии. Тогда я разработал эту клавиатуру. Ушло 3 или 4 часа, так как для меня это было не особо сложно. Когда я разрабатывал клавиатуру, я смотрел другие клавиатуры: немецкую, французскую, итальянскую. Смотрел на тех, у кого есть дополнительные знаки. В большинстве случаев они сделали с правой стороны и я тоже предложил сделать так, - рассказал он.

Вариант, который предлагал Изгали

По его словам, в 2018-2019 году вопрос о клавиатуре еще не был актуален, поскольку шло обсуждение самого алфавита. Рабочая группа, которая занималась технической поддержкой "активизировалась" осенью прошлого года.

В конце 2020 года комиссия уже утвердила новый вариант алфавита, пришла к единому мнению. И с осени 2020 года мы начали по Zoom обсуждать эту клавиатуру. Там был вариант, ориентированный на быстрый набор, но это была каша. Вообще, было три варианта (клавиатуры – ред.). То, что сейчас – не мое. В моем варианте были учтены нижние и верхние регистры. Когда я предлагал, я не говорил, какие буквы где будут располагаться. Это потом решили. За основу взяли мой вариант, - сказар Рымбек Изгали.

Утвержденный вариант клавиатуры

Член рабочей группы, которая занималась орфографией, доцент Карагандинского университета имени Букетова Мархаба Турсынова рассказала, что изменилось в окончательном варианте казахского алфавита на латинице.

По ее словам, специфические звуки казахского языка ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş) были обозначены диакритическими символами умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧), бревис ( ̌ ). Эти символы часто используются в международной практике.

Да, были изменения. В варианте, который был представлен в 2018 году были акуты (штрихи над буквами – ред.) и многое другое. В том варианте были недостатки. Нынешний вариант алфавита немного изменен. Конечно, известные нам с давних пор буквы "м", "п", "с", "т" остались в прежнем виде. Изменилось написание мягких гласных, использовался умляут ( ̈ ), то есть если над буквой "а" поставить точки, то будет "ә", если это "о", то будет "ө". Второе связано с твердым "у" (ұ). Тут использовался диактрический знак макрон ( ˉ ). Было много вопросов по поводу написания буквы "ш". Поэтому использовался символ седиль ( ̧). Для буквы "ғ" использовали символ бревис ( ̌ ), - рассказала она.

Она отметила, что при разработке алфавита учитывался опыт тюркоязычных народов. Окончательный вариант алфавита принимала рабочая группа.

На заседании комиссии по орфографии проходило голосование. Поднимался вопрос поддерживает, не поддерживает или воздерживается человек. И большинством голосов был принят этот вариант, - объяснила Мархаба Турсынова.