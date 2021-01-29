Снятие пенсионных денег: За три дня принято 27 240 заявок на 151 млрд тенге

За три дня ЕНПФ принял в обработку для осуществления выплат 27 240 заявок на общую сумму около 151 млрд тенге, сообщает zakon.kz.

27 января в АО "ЕНПФ" от уполномоченного оператора АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" поступило 9 566 заявок на общую сумму порядка 156,2 млрд тенге. Все поступающие заявки рассматриваются ЕНПФ день в день, - сообщили в ЕНПФ.

6 988 (73%) заявок на общую сумму свыше 38,6 млрд тенге приняты к обработке. Эта сумма будет переведена в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявок в АО "ЕНПФ" на специальные счета вкладчиков в АО "Отбасы банк". Средняя сумма перевода составит 5,5 млн тенге.

2 578 заявок (27%) были отклонены в ЕНПФ, как не соответствующие требованиям законодательства.

Основные причины отклонения заявок: у заявителя отсутствуют доступные для изъятия пенсионные накопления (42% от отклоненных заявок), запрашиваемая сумма превышает доступную для изъятия сумму пенсионных накоплений (38,2%), дублирующие запросы по уже ранее поданному заявлению (19,4%), заявитель не имеет пенсионных накоплений в ЕНПФ (0,4%).

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По итогам трех рабочих дней рассмотрения заявок, поступивших 25-27 января в ЕНПФ от уполномоченного оператора, все заявки были рассмотрены в тот же день без задержек. При этом приняты в работу для осуществления последующих выплат 27 240 заявок на общую сумму около 151 млрд тенге. Средняя сумма заявки составляет около 5,5 млн тенге.