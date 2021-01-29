Сообщество врачей высказалось против решения Бекшина

Сообщество врачей выступило против одной из норм нового постановления главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина, передает zakon.kz.

Речь идет о госпитализации больных любой формой коронавируса.

Мы, сообщество врачей и ученых MedSupportKZ , а также неравнодушные граждане, выступаем против такого нововведения, - сказано в письме, размещенном на странице сообщества в Facebook.

Далее идет обоснование этой позиции.

Во-первых, согласно клиническому протоколу, утвержденному РЦРЗ МЗ РК от 3 декабря 2020 года "Коронавирусная инфекция у взрослых", бессимптомные, легкие течения инфекции не нуждаются в госпитализации и специальном лечении. Госпитализация пациентов с бессимптомным, легким и средним течением болезни противоречит клиническому протоколу, - сказано в письме.

Во-вторых, врачи опасаются, что госпитализированные пациенты будут получать необоснованные назначения антибиотиков, антикоагулянты и другие препараты.

Далее специалисты напоминают, что многочисленные международные и казахстанские исследования показали, что после первой волны выросла опасность заразиться устойчивыми к антибиотикам супербактериями. Госпитализированные пациенты с большой вероятностью могут заразиться опаснейшей больничной флорой, что приведет к увеличению бактериальных осложнений и смертности от сепсиса и пневмонии.

В-четвертых, даже самые богатые страны не могут себе позволить госпитализировать всех пациентов с КВИ. В феврале-марте по прогнозам министерства здравоохранения ожидается пик заболеваемости, который потребует больших трат на койки, медикаменты и трудовые ресурсы. Госпитализация всех пациентов истощает ресурсы и бюджет здравоохранения и снижает шансы тяжелым и особо тяжелым пациентам с хроническими заболеваниями и осложнениями вовремя и оперативно получить право на медицинскую помощь, - отмечают врачи.

Госпитализация всех пациентов может искусственно создать дефицит и загруженность врачей, которые не смогут уделить больным (в том числе с другими заболеваниями) достаточно времени и внимания.

В-пятых, госпитализация пациентов с бессимптомным течением может спровоцировать недоверие пациентов к медицине и органам власти. Пациенты боятся ухудшения состояния в больнице из-за контакта с другими пациентами, поэтому будут избегать тестирования, скрывать симптомы и состояние здоровья. Принудительная госпитализация может спровоцировать агрессию в сторону медицинского персонала, порчу медицинского имущества и срыв рабочей обстановки в стационарах, - считает команда MedSupportKZ.

Сообщество MedSupport.KZ было создано как информационная платформа - поддержка для врачей Казахстана и СНГ в борьбе с Covid-19. На сайте сообщества указано, что в проекте участвуют 88 человек.