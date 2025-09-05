Врач взял 1,5 млн тенге за бесплатное лечение тяжело больного казахстанца

В Акмолинской области осудили врача, который решил нажиться на больном пациенте, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело по факту мошенничества рассматривал Атбасарский районный суд. В пресс-службе суда 5 сентября 2025 года рассказали, что в июле подсудимый, являясь исполняющим обязанности заведующего терапевтическим отделением в многопрофильной межрайонной больнице, принял пациента, поступившего с диагнозами сахарный диабет и острый коронарный синдром сердца.

Состояние пациента доктор квалифицировал как тяжелое.

"Достоверно зная, что в случае направления пациента в городскую больницу № 2 города Астаны больному будет оказана медицинская помощь бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи (ГОБМП), задался прямым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств...", – сказано в сообщении суда.

По версии следствия, подсудимый предложил больному "платное" лечение у врача кардиохирурга за 1 500 000 тенге в городской больнице № 2 Астаны. При этом реальной договоренности с этим врачом у него не было.

В тот же день подсудимому перевели 500 000 тенге, на следующий день – еще 1 000 000 тенге.

Приговором суда врачу назначено два года ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на три года.

Приговор не вступил в законную силу.

