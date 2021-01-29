Автора песен про витаминки задержали с двумя килограммами наркотиков

В Минске с двумя килограммами гашиша задержали рэпера Тиму Белорусских (Тимофей Морозов), сообщает zakon.kz со ссылкой на телеграм-канал ATN-NEWS.

Известный в молодежной среде Тима (настоящая фамилия Морозов) попался с 2 кг гашиша вроде 10 января, а потом его арестовали. Сейчас рэпер под домашним арестом (или под иным обязательством, в СК или МВД скажут). "Веселье" хранил прямо дома. На продажу или с друзьями оторваться – выяснят правоохранители. Ждем официального комментария от МВД и СК, - говорится в сообщении.

Позднее в Следственном комитете сообщили, что ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство – гашиш, массой 0,4 грамма.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде залога, - следует из сообщения.

Отмечается, что проведены неотложные следственные действия, назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам Государственного комитета судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Тимофей Морозов получил известность после выхода песен "Мокрые кроссы", "Незабудка" и "Витаминка".