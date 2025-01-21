Верховный суд освободил казахстанца, осужденного за сбыт наркотиков

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Казахстана рассмотрено уголовное дело в отношении А. Надирбекова, осужденного по ч. 1 ст. 297 (незаконный сбыт наркотического средства) УК РК. Ему было назначено 6 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Судебная коллегия, изучив материалы дела, пришла к следующему выводу.

"Согласно предъявленному обвинению, Надирбеков незаконно сбыл условному закупщику наркотическое средство – "марихуана высушенная" весом 0,69 гр... В своих стабильных показаниях Надирбеков указывал, что сам употребляет марихуану 1-2 раза в неделю, приобретает через Telegram-канал. Ему позвонил знакомый, предложил употребить марихуану, перевел 20 тыс. тенге, он добавил свои 5000 тенге и приобрел через Telegram-канал (путем закладки) 1 гр. марихуаны. Он отсыпал часть себе и оставшееся передал пришедшему от имени знакомого парню по имени Е. (условный закупщик)". Пресс-служба ВС РК

Эти показания согласуются с другими доказательствами. По показаниям условного закупщика, он договорился с осужденным о приобретении 1 гр. марихуаны.

"Тогда как экспертизы вес, полученный условным закупщиком от осужденного, составил 0,69 грамм. Передача наркотических средств состоялась через продолжительное время – более 2,5 часов. Эти обстоятельства также подтверждают показания осужденного, что после перечисления ему денег он приобрел через Telegram-канал наркотик и в последующем большую часть передал свидетелю "Е". Пресс-служба ВС РК

Анализ прослушанных разговоров также свидетельствует не о сбыте осужденным наркотиков, а о пособничестве в их приобретении. К осужденному обращаются за помощью в приобретении наркотиков, затем он с другими лицами изыскивает возможности для совместного их употребления.

"В этой связи судебная коллегия переквалифицировала действия Надирбекова на ч. 5 ст. 28, ч. 2 ст. 296 УК РК, как пособничество в незаконном приобретении наркотического средства. В связи с отбытием срока наказания Надирбеков освобожден из-под стражи". Пресс-служба ВС РК

Как разъяснили в Верховном суде Казахстана, согласно п. 9-1 НП ВС "О применении законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров", действия посредника в сбыте или приобретении наркотических средств следует квалифицировать как соучастие в сбыте или в приобретении наркотических средств в зависимости от того, в чьих интересах (сбытчика или приобретателя) действует посредник.

Материал по теме Казахстанке, укравшей у компании более 600 млн тенге, изменили статью и смягчили наказание

Ранее в Верховном суде рассказали о деле военнослужащего, на которого войсковая часть подала иск из-за выплаченной ему компенсации за жилье. Какое решение было принято в итоге, можете прочитать здесь.