Радиальным исламистам стало сложнее вербовать казахстанцев

Казахстанцы стали реже посещать радикальные интернет-группы. Только в одной соцсети стало в два раза меньше пользователей в подобных сообществах, передает zakon.kz.

Об этом сообщает Первый канал "Евразия", со ссылкой на Комитет по делам религий.

В ряды экстремистов-радикалов активно вербуют через соцсети. Вместе со всем миром они тоже перешли на онлайн-режим. Но последний анализ показал: интерес к таким сайтам у населения упал. По информации специалистов, построением халифата в Сирии казахстанцы интересоваться стали меньше.

Количество казахстанцев в радикальных интернет-группах сократилось. Например, в такой социальной сети, как "Вконтакте" мы зафиксировали снижение на 46%. Было более 900 тысяч пользователей из Казахстана, стало на 500 тысяч меньше. председатель комитета по делам религий министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов

Пусть и поздно, но поняли свою ошибку и те, кто уже вернулся из Сирии. Сабинелла Аязбаева уехала вместе с мужем и детьми, домой вернулась уже без супруга. Он попал под авиаудар и погиб.

Когда хотели вернуться, уже все. Мужа в одну сторону забрали, меня в другую сторону. Он ездил на военную подготовку, а потом, когда погиб при авиаударе, было трудное время – мы голодали. Дети просили поесть. Я варила суп из травы. Сабинелла Аязбаева

И таких историй много, все - как под копирку. Им обещали государство без ипотеки и налогов, счастье и богатую жизнь. А в итоге - горе и потеря родных.

Стран, которые приняли решение вернуть своих граждан из Сирии, было немного, всего 2-3. Это был вопрос жизни и смерти. И это было не просто возвращение граждан, вернулись дети. Если мы сохранили жизнь хотя бы одного ребенка – это уже победа. заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов

Еще пару лет назад то в одном, то в другом учебном заведениях возникали скандалы из-за школьниц в хиджабах. Родители говорили о свободе вероисповедания, руководители школ - о светском образовании.

Последние 3 года в школах количество фактов ношения хиджаба сократилось в 12 раз. Если было около 2,5 тысяч учениц в хиджабах, то сейчас около 200". председатель комитета по делам религий министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов

Сейчас ведется активная, очень глубокая работа с религиозными родителями. Родитель не имеет право навязывать религиозное свое мировосприятие своему ребенку. Ребенок должен в подростковом возрасте, когда совершеннолетие, сам решать. теолог Жанна Сейткалиева

Специалисты говорят: вербовщики активно действуют на стройках, предприятиях с вахтовым методом работы, рынках. Теологи выезжают туда и встречаются с людьми, бывают они и в исправительных учреждениях. По данным Комитета по делам религий, сейчас 40% осужденных экстремистов изменили свои взгляды.