Казахстанцы стали гораздо меньше снимать наличные в банкоматах

Безналичные карточные транзакции в Казахстане значительно превысили операции по выдаче наличных. Насколько меньше казахстанцы стали снимать наличные – в материале Zakon.kz

По данным аналитического центра Ассоциации Финансистов Казахстана (АФК), к началу октября объемы безналичных транзакций по карточкам превысили показатели операций по выдаче наличности более чем в 6 раз – 101,5 трлн против 16,6 трлн тенге.

Годом ранее эти показатели отличались лишь в 4,5 раза – 71,6 трлн тенге против 16 трлн.

"Четыре года назад операции по выдаче наличных и вовсе преобладали над безналичными расчетами. На этом фоне коэффициент безналичных транзакций к снятию наличности с банкоматов вырос до рекордного показателя в 651%". АФК

Средний чек одной операции по безналичным транзакциям вырос с 11,7 до 12,6 тысяч тенге, по снятию из банкоматов – с 85,4 до 97,2 тысяч тенге.

Отмечается, что объем безналичных карточных транзакций в стране уже составляет 86% к ВВП.

По оценкам АФК, при среднемесячном росте на 11,3 трлн годовой показатель может достигнуть 135,3 трлн, впервые превысив ВВП.

В ассоциации пояснили, согласно Прогнозу социально – экономического развития Республики Казахстан на 2024–2028 годы, ВВП страны в текущем году может составить 118,3 трлн тенге.

Результаты по стране

Лидерами прироста безналичных транзакций в разрезе регионов стали Алматинская, Туркестанская и Западно-Казахстанская области.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

"Однако концентрация в объемах безналичных транзакций сохраняется высокой в трех мегаполисах: Алматы 50% от всего объема, Астане – 11% и Шымкенте (6%)". АФК

В числе важных рыночных тенденций отмечается продолжающееся увеличение доли оплат через QR – 5,3 трлн или 5,2% от всех безналичных транзакций и сокращение доли оплат через POS – терминал до 11,9 трлн тенге или 11,8%.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В АФК подчеркнули, что запуск цифрового тенге, первый этап которого состоялся на прошлой неделе может поспособствовать проникновению безналичных оплат в отдаленных населенных пунктах страны, поскольку у казахстанцев появится возможность совершать цепочку из 15 офлайн–транзакций.