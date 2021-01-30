Новоселы Петропавловска о жилье по госпрограмме: Промерзшие стены и снег с потолка

30-градусные северные морозы проверили на прочность качество новостроек, возведенных по госпрограмме в Петропавловске, сообщает zakon.kz.

По информации телеканала "Astana TV", первых месяцев эксплуатации не выдержали ни трубы, ни крыша. Люди замерзают в своих квартирах, а жителям верхних этажей талая вода стекает прямо на голову.

Семья Жакуповых с 2012 стояла в очереди на квартиру. Месяц назад заветная мечта исполнилась, получили ключи от нового жилья. Однако радость длилась недолго. Первые морозы показали, что стены промерзают насквозь, да и батареи совсем не греют. Супруги переживают за здоровье своих детей.

Купили масляную батарею специально, потому что двое маленьких детей. Когда ветра были ветер, сифонят, прям сквозняк. Вода была холодная, ни детей не помыть, ни умыться, надо было кипятить, - рассказывает Асель Жакупова.

А для жильцов пятых этажей испытанием становится каждый снегопад. Талая вода размыла весь потолок. И за жизнь в таких условиях люди еще и платят взносы по ипотеке.

По потолку или крышу, или вентиляцию надо будет сделать. Это опять затраты будут. Как оттепель началась и все побежало. Я посмотрел потолок весь в трещинах и по вентиляционной трубе бежит вся вода, - отметил Алексей Хохлан, другой житель дома.

78-квартирный жилой дом ввели в эксплуатацию около месяца назад - в конце декабря прошлого года. Одна половина квартир досталась очередникам, другая - вкладчикам жилстройсбербанка. Оказалось, что местные власти в курсе бед жильцов.

Что касается подвального помещения, стоковой трубы, где была утечка, то все недочеты устранены. Строилось в зимнее время, возможно в плитах был снег и когда дом обогрелся, немного потек. Эти замечания мы тоже все устраним, подкрасим, отделку сделаем, - сообщил Ермек Рахимжанов, главный специалист отдела архитектуры и строительства акимата города.

В подрядной организации вину с себя тоже не снимают. Правда, говорят, что о проблемах жильцов они узнали совсем недавно и то из соцсетей. Они заверили, что за две недели устранит все пробелы.