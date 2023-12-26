Новоселье на Новый год: в Уральске 360 семей получили жилье

В поселке Зачаганск города Уральск введены в эксплуатацию три многоэтажных жилых дома. Здесь расселились 360 семей, состоящих в очереди на жилье. Данный проект реализуется в рамках "Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы".

В том числе дома были выставлены на продажу путем ипотечного кредитования с годовой процентной ставкой не более двух процентов.

Заявки на участие в этом проекте были приняты и одобрены еще в сентябре этого года. Среди них семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные семьи, сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей, лица с инвалидностью первой и второй групп.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В торжественной церемонии сдачи жилья принял участие аким области Нариман Турегалиев и поздравил жителей с наступающим Новым годом.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих посланиях отметил, что повышение благосостояния и качества жизни населения – главная задача государства. В этой связи очень важны инициативы, направленные на обеспечение каждой семьи доступным жильем. В преддверии праздника вы становитесь свидетелями радостного момента. Мы будем вручать ключи от трех новых девятиэтажных домов семьям, которые с нетерпением ждали этого дня. Это - 360 квартир. Квартиры были предоставлены через АО "Отбасы банк" льготным процентом семьям, состоящим в очереди на жилье. От всей души поздравляю наших земляков, которых получили сегодня квартиры с этим радостным днем и Новым годом!" – сказал глава региона.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Позже аким области вручил семьям ключи от долгожданных квартир.

"Мы очень благодарны. Получилось новоселье на новый год. Сегодня радость в нашей семье и мы с нетерпением ждали этот день. В стране создаются новые возможности для семей, состоящих в очереди на жилье. Пусть расширяются возможности таких программ! Благополучия и процветания нашей стране!" - сказала многодетная мама Мейрамгуль Оразалиева.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В очереди на квартиры из государственного жилищного фонда по городу Уральск зарегистрировано более 22 тысяч человек. В этом году в городе проведено строительство 14 многоквартирных жилых домов. В том числе основные работы ведутся в новом микрорайоне Акжаик.

"В новом микрорайоне планируется строительство 25 многоэтажных жилых домов. Общее число этих квартир около 5 тысяч. В настоящее время на этой территории ведется строительство 11 жилых домов", - говорится в сообщении пресс-службы акимата области.