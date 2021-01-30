Местами туман - прогноз погоды на 30 января

30 января в Казахстане фронтальные разделы будут оказывать свое влияние на северо-западные, западные и южные регионы республики, сообщает zakon.kz.

Как передает РГП "Казгидромет", ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, а также усиление ветра. На остальной территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике будут наблюдаться туманы.

В Актюбинской и Атырауской областях местами туман, ночью гололед, усиление ветра 16 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области - усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях – туман и гололед.

В Жамбылской и Карагандинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-23 м/с.

В Акмолинской, Туркестанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях местами туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем -2°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -6°, облачно.

Прогноз погоды на 30 января.