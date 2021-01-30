Стала известна причина смерти Михаила Дорофеева

Стала известна причина смерти главного редактора информационно-аналитического портала Informburo.kz Михаила Дорофеева, сообщает zakon.kz.

Михаил Дорофеев 30 января скоропостижно скончался от инфаркта. Об этом сказано в публикации Informburo.kz.

Михаила уважали все, кому приходилось взаимодействовать с ним, за его стремление быть честным и объективным, за его профессионализм и порядочность. Горько и очень тяжело писать о Михаиле в прошедшем времени, мы уверены, что был бы он жив, он смог бы реализовать еще множество нужных обществу проектов, быть наставником для тех, кто только начинает свой путь в профессии, - поделился коллектив сайта в instagram.

В Алматы на 48-м году жизни скончался известный казахстанский журналист.