Изобретатель из Кызылорды хочет запатентовать "вечный двигатель"

"Вечный двигатель" собрал житель Кызылорды. Марат Палмахов планирует зарегистрировать и оформить патент на свой механизм, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар24.

Последние три года квартира Марата Палмахова напоминает мастерскую, а не жилое помещение. Эта необычная конструкция стала делом всей его жизни. Прототип механизма функционирует автономно и сам вырабатывает энергию. Поэтому в других источниках устройство не нуждается, говорит разработчик.

Я являюсь разработчиком прототипа почти вечного двигателя. Такая идея у меня зародилась до ЭКСПО. Хотел сдать, чтобы успеть. Но, к сожалению, не получилось. Поэтому лучше поздно, чем никогда. При запуске он вырабатывает электроэнергию, достаточную для самообеспечения и дальнейшей эксплуатации. И еще он будет качать воду. Эту функцию он будет выполнять для дела, для фермеров, для посевных полей и кому необходимо это в дальних местах, где нет тока и водоснабжения. изобретатель Марат Палмахов

Сейчас Марат занят теоретическим обоснованием свой разработки. Собрать механизм из подручных материалов удалось, осталось только объяснить научному сообществу, как он работает. С названием физик тянуть не стал. Своему "вечному двигателю" он дал имя "Палмер-1", что вполне созвучно с его фамилией. В ближайшее время мужчина планирует запатентовать это устройство.

Помимо этого, есть в планах еще один проект. У нас многие реки загрязнены пластиком, всякими бытовыми отходами. Я хочу сделать разработку, что она собирала верхний мусор на основании. Чтобы при этом был накопитель. Чтобы наши водоемы были чистыми. изобретатель Марат Палмахов

Еще в разработке 30-летнего изобретателя очиститель воздуха от смога. Сколько для этого понадобится времени, Марат пока сказать не может. Но уверен, что его разработки будут полезны для казахстанцев.