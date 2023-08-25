Почему казахстанские изобретатели уезжают в США

Казахстанский ученый-изобретатель Галымжан Габдрешев, который придумал уникальный самоучитель Брайля, позволяющий слепым и слабовидящим самим научиться читать сразу на трех языках, в настоящее время завершает сборку музыкальных самоучителей.

Они дадут возможность людям, лишенным зрения, самостоятельно освоить музыкальную грамоту и игру на музыкальных инструментах. У изобретателя десятки уникальных изобретений для людей с инвалидностью. Однако в Казахстане их не оценили. Зато в США предоставляют все возможности для внедрения их в жизнь, передает Zakon.kz.



Согласно мировой статистике, больше половины незрячих детей не имеют доступа к образованию. В Казахстане статистика тоже не радужная. В республике всего пять школ для незрячих и слабовидящих детей. Несколько лет назад атырауской спецшколе подарили самоучители Брайля. Этот аппарат придумал и сконструировал казахстанский изобретатель и ученый Галымжан Габдрешев.

Фото: личного архива изобретателя

"В той же школе нас попросили разработать по такому же принципу музыкальный самоучитель, так как с чтением проблема решена, а вот музыка остается за бортом. Тифлопедагог – это довольно редкая профессия, а тифлопедагог с музыкальным образованием – это и вовсе огромная редкость. Стали искать такого педагога, и нашли его в Алматы. С большим удовольствием она подключилась к процессу. Сейчас она обучает 20 детей, и говорит, что такой самоучитель – это отличный помощник. Он позволит автоматизировать процесс, а ученикам самостоятельно обучаться. Но прежде нам самим нужно было понять, какие навыки необходимо привить ребенку, чтобы в последующем он смог саморазвиваться", - рассказывает изобретатель.

В итоге после длительного обсуждения было решено – дети, прежде всего, должны научиться чтению нот и других символов в музыкальном правописании, например, скрипичного ключа или полутонов. В музыкальный самоучитель заложили основной набор нот в четырех тональностях, правописание на Брайле и порядок чтения нотных книг. Вскоре эти аппараты передадут спецшколе в Атырау.

"Ребенок с помощью самоучителя, услышав ноту, сможет ее безошибочно определить. При потере зрения мозг перевозлагает некоторые функции на слуховой орган. Поэтому у таких людей априори и концентрации, и возможностей больше. Самоучитель формирует минимальный набор знаний. Конечно, он не позволяет играть Шопена или Моцарта, но простые мелодии на клавишных и струнных инструментах становятся доступными. Сейчас идет дополнительная подготовка документации, например, методичек для тифлопедагогов, которые не являются преподавателями по музыке. Методичка позволит специалистам разъяснить детям, как пользоваться самоучителем", – говорит Галымжан Габдрешев.

Фото: из личного архива изобретателя

Главная задача любых изобретений для людей с инвалидностью – это рост уровня удовлетворенности жизнью. По словам тифлопедагогов, незрячий ребенок с определенного возраста начинает понимать, что он отличается от других детей, и это может привести к депрессии. Музыка же позволит это сгладить. Более того, если в ребенке вдруг проснется музыкальный талант, то он сможет в будущем сделать это своей профессией. К слову, одаренности таких детей постоянно удивляется изобретатель.

"В самом начале мы учили их биолокационному зрению. Мы думали, что на это уйдет 4–6 месяцев, но всю методику, которую мы разработали, они освоили за три дня. По самоучителю Брайля такая же картина. Тифлопедагоги предполагали, что научиться читать на трех языках дети смогут примерно за год – по 4 месяца на каждый язык. Но каково было наше удивление, когда дети за месяц осваивали три языка. А международная общественность оценила тот факт, что даже дети, которые считались необучаемыми, смогли выучить буквы и символы, и догоняют своих сверстников. По музыкальной грамотности также прогнозируем, что на обучение уйдет примерно год, но посмотрим, чем они нас удивят!", – отмечает ученый.

За годы работы ученый и его команда обили немало порогов госучреждений и компаний в надежде на то, что изобретения начнут внедрять в Казахстане, профинансируют и поставят их производство на поток. Однако результат был нулевой. Тогда решено было презентовать инновации в США. Первым городом стал Нью-Йорк, а именно штаб-квартира ООН. Здесь была разработана программа 17 устойчивых целей развития общества, а несколько пунктов этой программы касаются людей с инвалидностью.

"В ООН есть департамент инклюзивного образования. Он по мере поступления публикует перечень технологий и изобретений, которые внедрены для незрячих людей, и являются обязательными в применении. Последняя публикация списка была в 2017 году. Причина простая – за все время для таких людей было внесено только 7 изобретений, которые вошли в этот список. Хотя в мире каждый год оформляются 16 миллионов патентов. Когда мы приехали к ним и провели переговоры, реакция была потрясающая. Мы привезли 50 изобретений, начиная от тех, которые мы промышленно уже внедрили и получили результаты, и заканчивая теми, по которым создан только рабочий прототип. Мы договорились о внесении казахстанских технологий SEZUAL в реестр ООН и о дальнейшем их распространении по миру во всех странах-членах Организации Объединенных Наций. Там есть своя бюрократия, мы не можем подавать как частное лицо, ООН работает только с субъектами государства, поэтому было обращение от нашего МИД. Сейчас мы готовим реестр библиотек и школ США, куда уже в этом году начнутся поставки из Казахстана первой партии самоучителей Брайля – около 2 тысяч штук", – рассказывает изобретатель.

Вторым пунктом стал штат Техас. Здесь находится самая крупная в мире Техасская школа для незрячих и слабовидящих (TSBVI). Это специальная государственная школа. Более 90 процентов тифлопедагогов в мире сконцентрированы в США, и большая их часть работает именно в этой школе. Руководитель учебного заведения рассказал, что буквально за неделю до приезда казахстанских ученых читал научную статью Галымжана Габдрешева, которая вошла в золотую коллекцию национальной библиотеки США.

"Он сказал, что мечтал с нами встретиться. Мы ему продемонстрировали все наши изобретения. Особенно его впечатлило наше решение – подпись для незрячих. Они не умеют ставить подпись, даже человек, потерявший зрение во взрослом возрасте, через пару лет разучивается ее ставить. Люди не могут у нотариуса подписать документы, сталкиваются с массой юридических проблем. Руководитель школы рассказал, что лет 10 назад была конференция, на которой как раз обсуждали вопрос подписи. Но тогда на этой проблеме поставили крест. И когда он увидел, какое решение нашли мы, он был ошеломлен. Кстати, наше изобретение получило официальное юридическое подтверждение того, что подпись является законной. Подтвердили это в Министерстве юстиции РК. После всего увиденного нам предложили "Make It Your Texas" или сделать Техас своей родиной, так как это крайне нацеленный на инновации штат, который невероятно мощно финансирует ученых", – говорит изобретатель.

В результате этой поездки команда ученых заключила меморандум со школой для детей с ограниченными возможностями "Texas School for the Blind and Visually Impaired" по внедрению всех технологий на базе кампуса и совместном распространении во всех школах, библиотеках, профильных организациях США. Сейчас здесь проходит процедура легализации некоммерческой организации. После завершения всех процедур все высокотехнологичное производство будет перенесено в США. Здесь же поставят на поток производство всех устройств и аппаратов, придуманных казахстанским ученым.

"Высокотехнологичное производство – это такой сектор, в который никто в Казахстане не хочет вникать. Мы не можем внедрить многие изобретения здесь, они до сих пор на уровне прототипов. Их никто не собирается финансировать. Куда бы мы ни обращались, везде отписки – отказать. Но отмечу сразу – то, что было создано в Казахстане – это первые изобретения, останется казахстанским. А все остальное будет уже под лейблом "Made in USA". И да, мы будем уже тогда позиционировать себя как американские ученые из техасской школы", – добавляет изобретатель.

Сейчас в США планируют внедрять сразу все изобретения Галымжана Габдрешева. Среди них и биолокационное зрение, и самоучители для незрячих, и экзоскелет, позволяющий ходить маломобильным людям, и многое другое. Как отмечает ученый, его мечта – реализовать все изобретения, а не просто оставить их на уровне прототипов, и превратить их в полноценные механизмы, которые будут работать по всему миру.