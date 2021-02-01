О самочувствии после вакцинации рассказал главный санврач Казахстана

Ерлан Киясов рассказал, как чувствует себя после получения вакцины "Спутник V", сообщает zakon.kz.

Никаких некомфортных ощущений я не испытываю. В первую очередь осуществляется осмотр пациента, в ходе которого снимается анамнез. Непосредственно проводится замер температуры, давления, осмотр зева. После этого человек допускается к проведению вакцинации врачом. Проводится ознакомление, дается информационное согласие с которым ознакамливается пациент, в случае добровольного информационного согласия, подписывает. Если он согласен со всеми процедурами, то и во второй раз должен будет прийти, потому что вакцина двухэтапная. Вторая доза осуществляется на 21 день, - сообщил Киясов журналистам после вакцинации.

По его словам, всю ответственность за нетипичную реакцию на вакцину несут и производитель вакцины, и медицинские учреждения.

Вся ответственность солидарна. И, конечно, министерство здравоохранения каждый случай будет расследовать отдельно. Будут созданы специальные комиссии при каждом региональном управлении здравоохранения по расследованию таких случаев, - заключил он.

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