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Зачем вернули масочный режим, рассказала главный санврач Астаны

Зачем вернули масочный режим, рассказала главный санврач Астаны Фото: Zakon.kz
Главный санврач Астаны Сархат Бейсенова на брифинге прокомментировала рекомендацию Министерства здравоохранения соблюдать масочный режим, передает корреспондент Zakon.kz.

Сархат Бейсенова сообщила, что с октября 2023 года в Казахстане наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"С этого периода мы уже начали рекомендовать населению носить маску при посещении крупных торговых центров, в общественном месте и, желательно, не посещать массовые мероприятия и места массового скопления людей. Весь эпидсезон рекомендуем населению носить маски", – говорит она.

Такие рекомендации касаются, по ее словам, всех, у кого есть симптомы заболевания.

"В стационарах и поликлиниках медработникам и посещающим медицинские организации необходимо носить маски. Пациенты с клиникой ОРВИ могут быть не только заболевшими вирусной инфекцией, гриппом, а также могут быть положительными на коронавирусную инфекцию. Поэтому, чтобы себя обезопасить при посещении поликлиник города, конечно же, в обязательном порядке надо носить маску. Это ничем не отличается от обычного масочного режима", – указала врач.

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Ранее Бейсенова рассказала, какова эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Астане.

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