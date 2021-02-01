На Минтруда планируют подать в суд от имени общества инвалидов

Заместитель председателя общества инвалидов "Әдiлет" из Караганды Жанибек Байтоков заявил о намерении подать в суд на Министерство труда и социальной защиты населения за нарушение конституционных прав людей с инвалидностью, передает корреспондент zakon.kz.

Наши конституционные права нарушаются в той части, что мы имеем право передвигаться каждый день. Как известно, индивидуальный помощник - это лицо, оказывающее услуги по передвижению. И вот дело в том, что когда инвалид ставит в листе сопровождения понятие, что он ходит на прогулку со своим помощником, местный отдел занятости вычеркивает этот момент и не проплачивает. Хотя это базовая потребность лица с инвалидностью. Говорят: если ты пошел в определенный пункт, то оплата будет, а если ты просто гуляешь на улице, то оплаты не будет. Этот момент надо как-то пересмотреть, - сказал Жанибек Байтоков на презентации законопроекта по социальной защите отдельных категорий граждан.

Из-за этого инвалиды вынуждены сидеть дома. Они не могут выйти на прогулку, потому что бесплатно с ними "гулять" никто не хочет.

Активист также высказался о бесконтрольной ситуации с санаторно-курортным лечением, которое предоставляет лицам с инвалидностью государство.

Мы предлагали, чтобы можно было сумму, которую выделяет государство, потратить на меньшее количество дней, не доплачивая. Инвалиду переводятся деньги на карту, но он, к примеру, никуда не едет, в итоге деньги получает санаторий. Портал создал коррупцию, - отметил Байтоков.

По его словам, никто не контролирует, посещал инвалид санаторий или нет.

Сейчас вы открыли ящик Пандоры своими порталами. Хотели как лучше, получилось как всегда. И по индивидуальным помощникам - это же стресс, каждый месяц стрессовая ситуация. Мы собираемся подавать в суд на министерство труда и социальной защиты населения, потому что вы ущемляете наши конституционные права, - заключил активист.

Тамила Языкова, Нур-Султан