Судья Максюта рассказала о работе по взаимодействию с обществом

Судья Верховного суда Елена Максюта и заместитель руководителя Судебной администрации Болат Жуламанов рассказали о работе по взаимодействию с обществом.

Как отметил Жуламанов, в минувшем году в судебной системе формат общения с гражданами полностью переформатирован. Количество желающих попасть на прием непосредственно к председателю Верховного суда не уменьшается.

Поэтому новым руководством ВС решено возобновить приемы.

В 2022 году в отсутствие системного подхода принято (и только председателями коллегий ВС) всего 25 человек. В 2023 году на приеме непосредственно у председателя и председателей коллегий ВС побывало свыше ста человек. В целом в текущем году представители ВС, в том числе советники председателя, руководство и сотрудники СА, выслушали и разъяснили порядка 600 гражданам процессуальные права на обжалование судебных актов.

Только за неполный год судебными органами осуществлено 54 приема лиц, направленных депутатами Мажилиса.

При этом прием ведется не только в стенах суда, но и на площадке Администрации президента, Генеральной прокуратуры и Парламента.

В регионах наблюдается аналогичная картина. Количество принятых председателями областных и районных судов по сравнению с прошлым годом возросло на 70 процентов (с 3,9 тысячи до 6,7 тысячи).

В планах со следующего года для удобства населения внедрить практику выездных региональных приемов руководством ВС для тех, кто не может себе позволить приехать в столицу.

Жуламанов сообщил о разработке и внедрении по поручению председателя ВС в 2023 году электронного сервиса, позволяющего отслеживать процессы приема граждан в местных судах. Теперь, принимая человека в ВС, можно проследить историю и результаты его посещений в местных судах в связке с его судебным делом. Удобен модуль тем, что исключает необходимость предварительного изучения и подготовки справки – все это уже есть в системе.

За 2023 год только через сервис "E-Өтініш", позволяющий гражданам прозрачно взаимодействовать с государством, в суды поступило свыше 45 тысяч обращений, на 13 тысяч из них ответил ВС.

Объем и анализ проводимой работы руководством ВС и СА, по мнению Максюты, говорит об активном взаимодействии с обществом. Как отметила судья ВС, наиболее популярна у адвокатов и юристов, других участников процесса группа "Smart sot – IT-правосудие" в Facebook. На сегодняшний день на нее подписаны 20 тысяч человек.

Фото: пресс-служба ВС РК

В текущем году свыше 4,5 тысячи пользователей этой группы получили ответы на свои вопросы касательно судебного администрирования и технических проблем Судебного кабинета.

Средний возраст участников – от 25 до 64 лет. Разнообразна и их география: Россия, Кыргызстан, Украина, США, Турция, Узбекистан, Южная Корея, Бенин, Германия.

В адрес администратора группы постоянно поступают положительные отклики от представителей юридического сообщества и граждан, вовлеченных в орбиту судебных разбирательств.

Максюта считает, что определенную нагрузку по разъяснительной работе и общение с гражданами берут на себя судьи-координаторы и пресс-секретари судов, активные в соцсетях. Они отвечают на вопросы юридического сообщества, постоянно публикуют разъяснения судебной практики, сообщают о технических сбоях СК, судебные реформы и другие.

Фото: пресс-служба ВС РК

Также судья ВС отметила о проведенных в 2023 году около 1 млн судебных процессах, 800 тыс. из которых в формате открытого судебного разбирательства.

"Каждый факт недопуска СМИ на открытый процесс проверяется. На допустившего такое председательствующего судью пленарное заседание вправе наложить взыскание", – отметила Максюта.

Отвечая на вопрос касательно правонарушения, допущенного судьей Западно-Казахстанской области, Максюта напомнила о независимом статусе судей по закону.

"Никакой госорган или вышестоящая судебная инстанция не вправе указывать суду, какое решение ему принимать. Проверку и правовую оценку по факту нарушения закона судьей и членов его семьи вправе давать правоохранительные органы", – ответила судья ВС.