Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет 200 МВт/час, сообщает zakon.kz.

Россия: экспорт 0 МВт/час, импорт 200 МВт/час, - следует из инфографики.

Как отмечает издание Известия, в конце декабря 2019 года Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Таким образом, Киев добивается контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.

По информации РИА Новости, ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что выступает за "разумные ограничения" импорта электроэнергии из России и Беларуси. Также он выступил за отсоединение от энергосистемы с РФ и Беларусией, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой.