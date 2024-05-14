Байден запретил импорт урана из России

Президент Джо Байден подписал закон о запрете на импорт в США урана из России, сообщает Zakon.kz.

Речь о запрете на импорт "необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием", говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.



По словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана, закон позволит восстановить лидерство США в ядерном секторе.



"Он поможет обеспечить безопасность нашего энергетического сектора для будущих поколений. И за счет беспрецедентного федерального финансирования в размере 2,72 млрд долларов, которое Конгресс недавно выделил по просьбе президента, это даст толчок созданию новых обогатительных мощностей в США и даст четкий сигнал промышленности о том, что мы стремимся к долгосрочному росту в нашем ядерном секторе", – добавил Салливан.

В начале мая сенат США вслед за палатой представителей одобрил законопроект, запрещающий импорт урана из России.



Он содержит поправки, позволяющие делать исключения из этого запрета до 2027 года, если это будет соответствовать национальным интересам Соединенных Штатов.

