Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Байден запретил импорт урана из России

Запретил импорт урана из России, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 09:00 Фото: Instagram/joebiden
Президент Джо Байден подписал закон о запрете на импорт в США урана из России, сообщает Zakon.kz.

Речь о запрете на импорт "необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием", говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

По словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана, закон позволит восстановить лидерство США в ядерном секторе.

"Он поможет обеспечить безопасность нашего энергетического сектора для будущих поколений. И за счет беспрецедентного федерального финансирования в размере 2,72 млрд долларов, которое Конгресс недавно выделил по просьбе президента, это даст толчок созданию новых обогатительных мощностей в США и даст четкий сигнал промышленности о том, что мы стремимся к долгосрочному росту в нашем ядерном секторе", – добавил Салливан.

В начале мая сенат США вслед за палатой представителей одобрил законопроект, запрещающий импорт урана из России.

Он содержит поправки, позволяющие делать исключения из этого запрета до 2027 года, если это будет соответствовать национальным интересам Соединенных Штатов.

Читайте также

США предрекли финансовую катастрофу в 2025 году
США предрекли финансовую катастрофу в 2025 году
наводнение в Кении
В Кении число погибших в результате катастрофического наводнения превысило 227
военный конфликт в Газе
Число погибших во время израильских ударов по сектору Газа превысило 35 тысяч
Константин Вноровский
Россия Байден Джо США 2024 год Импорт Торговля Политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Приговор Куандыку Бишимбаеву
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
судье угрожают
Судья по делу Бишимбаева все еще вынуждена ходить с охраной из-за продолжающихся угроз
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: