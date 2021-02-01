Токаев высказался о начале вакцинации в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о начале вакцинации в РК, сообщает zakon.kz.

Надеюсь, наши граждане, не имеющие противопоказаний, с пониманием воспримут важность и необходимость вакцинации в условиях беспрецедентной пандемии, - написал он на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что с 1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация против COVID-19.

Мы используем мировой опыт против эпидемий, вакцина - это единственное надежное средство преодоления пандемии. Все расходы на вакцинацию граждан взяло на себя государство, - отметил Президент.