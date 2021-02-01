Токаев высказался о начале вакцинации в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о начале вакцинации в РК, сообщает zakon.kz.
Надеюсь, наши граждане, не имеющие противопоказаний, с пониманием воспримут важность и необходимость вакцинации в условиях беспрецедентной пандемии, - написал он на своей странице в Twitter.
Он напомнил, что с 1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация против COVID-19.
Мы используем мировой опыт против эпидемий, вакцина - это единственное надежное средство преодоления пандемии. Все расходы на вакцинацию граждан взяло на себя государство, - отметил Президент.
Надеюсь, наши граждане, не имеющие противопоказаний, с пониманием воспримут важность и необходимость вакцинации в условиях беспрецедентной пандемии.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) February 1, 2021
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