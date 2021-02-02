Массовое ДТП на Аль-Фараби: столкнулись пять автомобилей, снесены две ели

На пр. Аль-Фараби в Алматы произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

По предварительным данным, водитель автомашины марки Hyundai Elantra, двигаясь по пр. Аль-Фараби в восточном направлении, маневрируя из ряда в ряд, сначала допускает столкновение с попутно движущимися Hyundai Sonata и Hyundai Accent, а затем снес две ели, растущие на разделительном островке, и вылетел на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашинами SsangYong и Toyota Camry. начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов

По его словам, в результате ДТП телесные повреждения получил водитель Hyundai Elantra и пассажирка Hyundai Sonata.

Данный факт принят в производство сотрудниками Управления полиции Бостандыкского района по территориальности. Назначены соответствующие экспертизы, - добавил он.

Ранее в соцсетях распространяли видео крупного ДТП, произошедшего на пр. Аль-Фараби в Алматы, в результате чего на проспекте образовалась огромная пробка в обе стороны.